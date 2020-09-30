‘ATMACA' GPS olmadan hedefini bulup imha etti

Toplantıya katılan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Mavi Vatan koruması için geliştirilen ATMACA füzesinin son doğrulama atışının başarıyla icra edildiğini açıkladı. ATMACA’nın denizlerdeki gücümüze güç katacağını belirten Demir, “ATMACA füzemiz bugüne kadar onlarca testten geçti ve geçtiğimiz günlerdeki son doğrulama atışında da çok başarılı oldu” dedi .

YIL SONUNDA TSK’DA



Demir, “Bundan sonra mühimmatlı son bir atış daha yapılacak. Yıl sonu itibarıyla TSK’nın hizmetine sunmayı planlıyoruz” dedi. İsmail Demir, “İlk hedefimiz 100 kg’lık bir uyduyu 400 km seviyesindeki yörüngeye yerleştirmek. Başta katı yakıtlı olmak üzere sıvı ve hibrit yakıtlı motor teknolojileri kabiliyetlerimiz var. Bunların çeşitli boy ve yeteneklerde geliştirilmesi için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

EN ZORLU KOŞULLARA HAZIRLIYORUZ



ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci de, ATMACA’nın GPS olmadan hedefi bulduğuna vurgu yaparak, “Bu atış, en zorlu koşullarda test edilmesini içeren bir senaryoydu. Sadece kendi iç ataletsel navigasyon ünitesiyle hedefine uzak mesafeden yüksek hassasiyetle ulaştı. En zorlu koşullara hazırlıyoruz” dedi.