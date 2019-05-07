Astronotların ABD'den tekrar uzaya gidebilmesini sağlayacak uzay aracı yok oldu

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Geçtiğimiz ay astronotların Amerikan topraklarından tekrar uzaya gidebilmesini sağlayacak olan, Elon Musk'ın şirketi SpaceX tarafından geliştirilen Crew Dragon uzay aracının testleri sırasında “anomali” yaşandığı söylenmiş bu sebepten dolayı bu yılın sonunda mürettebatlı bir test uçuşu gerçekleştirme planlarının ertelendiği bildirilmişti.

SpaceX’in Misyon Güvencesi Başkan Yardımcısı Hans Koenigsmann bugün SpaceX göreviyle ilgili yaptığı basın toplantısında, mart ayında astronotsuz bir şekilde insansız olarak uçurulan, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bir hafta kenetli kalıp ardından dünyaya geri gelen Crew Dragon kapsülünün 20 Nisan'daki test sırasında gerçekleşen arızada yok olduğunu doğruladı.

Bu açıklamayla, bugüne kadar olayı anomali olarak tanımlayan SpaceX, patlamadan on iki gün sonra Crew Dragon kapsülünün tamamen kaybedildiğini açıkça kabul etti.

9 YIL ARADAN SONRA BİR İLK OLACAKTI

NASA’nın 2011 yılında Atlantis uzay mekiğinin yaptığı son insanlı uçuşun ardından 9 yıldır ülkesinden uzaya astronot gönderemeyen ABD, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gidecek astronotlarını Rusya'nın Soyuz kapsülleri ile gönderiyordu.

NASA ve diğer uzay ajansları için mürettebat taşıyan yeni kapsüller üreten SpaceX, Crew Dragon kapsülünü mart yılında test etmiş ve bu test NASA'nın astronotları, 2019 yılında tekrar Amerikan topraklarından uzaya gönderme görevi için bir umut olmuştu. Ancak Crew Dragon uzay aracının test sırasında parçalanması NASA'nın bu umudunu suya düşürdü. Uzmanlardan yapılan açıklamaya göre, en az bir yıl daha astronotlar ABD topraklarından uzaya fırlatılamayacak.hacimli konfigürasyona sahip, maliyet etkin haberleşme uyduları konseptidir