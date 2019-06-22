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  3. Aşırı akıllı telefon kullananların, kafatasında boynuz çıkıyor

Aşırı akıllı telefon kullananların, kafatasında boynuz çıkıyor

Aşırı akıllı telefon kullananların, kafatasında boynuz çıkıyor

Bilim insanlarının yaptığı son araştırmada, telefon ekranlarına sürekli eğilmenin garip bir yan etkisini keşfetti. Aşırı kullanım, kafatasında boynuz benzeri anormal büyümeye yol açıyor.

TM Dijital Haber Merkezi

Araştırmalar, akıllı telefonların aşırı kullanımının, kafatasının arkasında "boynuz benzeri" bir kemik büyümesi geliştirmesine neden olduğunu oraya çıkardı.

Avustralya’nın Queensland kentinde bulunan Sunshine Coast Üniversitesi’ndeki araştırmacıların yaşları 18 ile 30 arasında değişen 200'den fazla kişi tarafından yapılan araştırmada, kişilerin yüzde 41'in kafatasının arkasında 10 ila 30 milimetre kemik kütlesi geliştirdiği tespit edildi.

MRI taramaları ve kan testleri de dahil olmak üzere yapılan ileri testler sonucunda, büyümelerin genetik faktörlerden veya iltihap sonucu olmadığı anlaşıldı.

Adezofitler olarak da bilinen bu kemik çıkıntıları, bir tendon veya adezofitler ekinde oluşabilecek anormal kemik çıkıntılarıdır.

Çalışmaya göre, adezofitler tipik olarak zayıf postürü (iskelet sistemimizin doğru duruş şeklidir) olan yaşlı kişilerde görülür ve kemiklerin strese verdiği tepkilerdir.

Araştırmalar, bu anormal büyümelerin, uzun süre akıllı telefonlar kullanırken kafanın ileri doğru kaydıkça iskelet üzerindeki uzun süreli baskıdan kaynaklandığını ortaya koydu.

Araştırmacılara göre, kemik büyümesi başlı başına bir sorun olmasa da, uzun vadede kronik ağrıya neden olabilecek, uzun vadede ise devam edecek kötü bir duruş belirtisine sebep olabilir.

Araştırma 2016 yılında yayımlandı, ancak geçen hafta BBC'de yayımlanan bir belgeselde insan iskeletinin hala nasıl geliştiğinin bir örneği olarak gösterildikten sonra yeniden gündeme geldi.

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