ASELSAN'dan insansız su altı sistemleri yarışması... TEKNOFEST'te 5 bin finalist yarışacak

ASELSAN, Türkiye'nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen, dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e 3 yıldır paydaş kuruluş olarak destek veriyor.

AA'nın aktardığı habere göre, ilk iki TEKNOFEST'te en çok ziyaret edilen standa sahip olan ASELSAN, bu yıl iki yarışmada görev alıyor.

ASELSAN'DAN İNSANSIZ SU ALTI SİSTEMLERİ YARIŞMASI

TEKNOFEST 2020'de ASELSAN yürütücülüğünde gerçekleştirilecek İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması için geri sayım başladı.

Su altı teknolojilerinde ülkenin geleceğine öncülük edecek yarışma bu yıl da büyük bir heyecana sahne olacak. TEKNOFEST 2020 kapsamında İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması ASELSAN yürütücülüğünde 23-26 Eylül'de Gaziantep Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilecek. 376 takımla başvuru rekoru kırılan yarışmada finale kalan 43 takım, insansız araçlarıyla su altındaki yeteneklerini yarıştıracak. Gaziantep'in simgelerinden Çingene Kızı Mozaiği'nin temsili montajının yapılacağı parkur ise yarışmaya farklı bir heyecan katacak.

Temel kategoride finale kalan 19 takım su altı araçlarıyla engel geçiş, su altı temizlik ve Çingene Kızı Mozaiği'nin temsili montajı görevlerini uzaktan kontrollü olarak yerine getirecek.

İleri kategoride finale kalan 24 takım ise su altı araçlarıyla su altı temizlik ve Çingene Kızı Mozaiği'nin temsili montajını içeren uzaktan kontrollü görevlerin yanında, engel geçiş ve havuz içindeki denizaltının tespit edilerek su altı aracının onun yakınına konumlanması olmak üzere iki otonom görevi yerine getirmeye çalışacak.

Her bir parkurda görevleri başarıyla tamamlayan takımlara parkur tamamlama sürelerine göre bonus puanlar verilecek. Bu takımlar bir adım öne çıkacak.

DERECEYE GİRENLERE PARA ÖDÜLÜ

İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması kapsamında belirtilen görevleri en iyi şekilde yerine getirerek dereceye girecek takımlara iki kategoride ödüller verilecek. Temel kategoride birinciliğe ulaşacak takım 30 bin lira, ikinci takım 20 bin lira, üçüncü takım 10 bin lira, ileri kategoride ise birinciliği elde edecek takım 40 bin lira, ikinci takım 30 bin lira, üçüncü takım 20 bin lira para ödülünün sahibi olacak.



TEKNOFEST 2020'de gerçekleştirilecek İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması ile bugün ve yakın gelecekte doğal kaynakların korunması, su altı bilimsel araştırmalar gibi sivil uygulamalarla kıyı güvenliğinin sağlanması ve kritik üslerin korunması gibi askeri alanlarda kullanımı yaygınlaşan insansız su altı araçlarına yönelik teknolojilerin geniş bir tabana yayılmasına öncülük edilmesi hedefleniyor.

UÇAN ARABA TASARLANACAK

Baykar Savunma yürütücülüğünde düzenlenen, ASELSAN, Boğaziçi Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesinin Danışma Kurulunda yer aldığı ve bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek Uçan Araba Tasarım Yarışması final süreci 24-27 Eylül 2020'de Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezinde tamamlanacak. Serbest kategori ortaokul ve lise, ileri kategori ise ön lisans, lisans ve lisansüstü olmak üzere iki gruptan oluşan yarışma kapsamında, takımlardan, hem karada hem havada emniyetli bir şekilde seyredebilecek bir uçan araba konseptini ortaya koymaları bekleniyor.

Yarışma süresince, takımlar tarafından hazırlanan ön tasarım raporları değerlendirilerek bir ön eleme gerçekleştirildi. Bu eleme sonrasında tasarım raporları değerlendirilerek finale kalan takımlar belirlendi. Serbest kategoride 410 takım arasından finale kalan 12 takım ve ileri kategoride 124 takım arasından finale kalan 11 takım, final sürecinde sunumlarını gerçekleştirecek ve yaptıkları çalışmaları gösterecek.

5 BİN FİNALİST YARIŞACAK

Türkiye'de gençlerin milli teknoloji üretme ve geliştirme konusunda ilgilerinin artırılmasını hedefleyen TEKNOFEST, bu alanda çalışan binlerce gencin ürettiği fikir ve projeleri hayata geçirebilecekleri önemli bir platform oluşturuyor. Festival kapsamında 21 farklı kategoride düzenlenen teknoloji yarışmalarına başvuruda bulunan 100 bin gençten yaklaşık 5 bini finalist olarak yarışacak.



TEKNOFEST 2020'de yarışıp dereceye girmeye hak kazanan takımları ise 3 milyon liranın üzerinde ödül bekliyor.