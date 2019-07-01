Araştırmacılar: WhatsApp, sağlığınız için faydalı olabilir

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Edge Hill Üniversitesi'ndeki akademisyenler, WhatsApp'ın sağlığımız için iyi olabileceğini düşünüyor. Araştırma, WhatsApp kullanan kişilerin arkadaşlarına ve ailelerine daha yakın hissetmelerinin bir sonucu olarak özgüvenlerinin arttığını buldu.

Psikoloji alanında kıdemli bir öğretim görevlisi olan Dr. Linda Kaye, kullanıcılara grup sohbeti işlevleri sunan metin tabanlı mesajlaşma uygulamasının psikolojik sağlık üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu öne sürdü.

Dr. Kaye, “Sosyal medyada vakit geçirmenin refahımız için kötü olup olmadığı konusunda çok fazla tartışma var, ancak düşündüğümüz kadar kötü olmadığını tespit ettik.” dedi.

Kaye, "İnsanlar, WhatsApp'a ne kadar zaman harcıyorsa, bu onların arkadaşlarına ve ailesine yakın hissetmeleriyle o kadar fazla alakalı bir sonuç sunuyor. Bunun yanı sıra, kişiler WhatsApp gruplarına daha fazla bağlı kaldıkça bu daha çok özgüvenlerini artırıyor." açıklamasında budundu.

Yaş ortalaması 24 olan 158 kadın ve 42 erkekten oluşan 200 kullanıcının üzerinde yapılan araştırmada, günlük ortalama WhatsApp kullanımının yaklaşık 55 dakika olduğu tespit edildi.

Araştırmacılar elde edilen sonuçların, bu alandaki tartışmalara katkıda bulunacağını ve iletişim teknolojisinin kullanımı için sosyal destek motivasyonlarının yanı sıra, sosyal faktörlerin rolüne dair özel kanıtlar sunacağını belirtti.

Dr. Kaye, “Spesifik olarak, bulgular, teknoloji kullanımının psikososyal refah ile nasıl ilişkili olduğunu anlamanın bir yolu olarak sosyal ağların bu alan içinde ne kadar yüksek olduğunu göstermektedir.” dedi.

Araştırma, WhatsApp gibi sosyal teknolojilerin mevcut ilişkileri ve iletişim fırsatlarını teşvik edebileceği ve böylece kullanıcıların refahlarını artıracağı görüşünü ortaya koyuyor.

Araştırma 1 Temmuz 2019'da Open Science Framework'te yayımlandı.