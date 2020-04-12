Apple ve Google'dan virüs tespit uygulaması

Nihai hedef bu tip izleme ve takip uygulamalarını yüklemeye gerek kalmadan çevrenizde koronavirüs bulaşan kişileri tespit etmenize yardımcı olacak bir teknoloji oluşturmak. İki şirketin ortak projesi, akıllı telefon kullanıcısı bir bireyin Bluetooth teknolojisiyle ‘koronavirüs kapacak kadar uzun süre kiminle temas ettiğini, kime yaklaştığını’ inceleyecek. Eğer temasta olunan kişilerden biri Covid-19 hastası ise, akıllı cep telefonuna bir uyarı gidecek.