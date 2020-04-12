Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,6987
  • 7,3183
  • 363.483
  • 96471
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Teknoloji
    3. >
  3. Apple ve Google'dan virüs tespit uygulaması

Apple ve Google'dan virüs tespit uygulaması

Apple ve Google'dan virüs tespit uygulaması

Teknoloji devleri Apple ve Google, koronavirüs bulaşan biriyle temasa geçip geçmediğinizi tespit edebileceğiniz yeni, ortak bir uygulama geliştiriyor.

Nihai hedef bu tip izleme ve takip uygulamalarını yüklemeye gerek kalmadan çevrenizde koronavirüs bulaşan kişileri tespit etmenize yardımcı olacak bir teknoloji oluşturmak. İki şirketin ortak projesi, akıllı telefon kullanıcısı bir bireyin Bluetooth teknolojisiyle ‘koronavirüs kapacak kadar uzun süre kiminle temas ettiğini, kime yaklaştığını’ inceleyecek. Eğer temasta olunan kişilerden biri Covid-19 hastası ise, akıllı cep telefonuna bir uyarı gidecek.


Telefonla aranan kiracılar aldıkları habere çok şaşırdılar

Telefonla aranan kiracılar aldıkları habere çok şaşırdılar

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Bu garajın içinde bakın ne var?

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları