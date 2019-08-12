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  3. Apple iPhone’u hackleyebilene 1 milyon dolar ödül verecek

Apple iPhone’u hackleyebilene 1 milyon dolar ödül verecek

Apple iPhone’u hackleyebilene 1 milyon dolar ödül verecek

Apple, bir hacker konferansında artan güvenlik endişeleri sebebiyle iPhone’ları hackleyebilen kişilere toplam 1 milyon dolar ödül vereceğini duyurdu.

Wired’da yer alan habere göre, Apple Güvenlik Mühendisliği ve Mimari Direktörü Ivan Krstic Las Vegas’ta gerçekleşen Black Hat (Siyah Şapka) hacker konferansında yaptığı açıklamada iOS uygulamasını kullanıcının hiç bir şeye tıklamasına gerek kalmadan hackleyebilen bir araştırmacıya büyük ödülün verileceğini duyurdu.

Yarım milyon dolar da iOS yazılımının piyasaya sunulmasından önce herhangi bir kırılganlık tespiti yapabilen hacker’lara ödül olarak dağıtılacak.

Krstic, ABD’li teknoloji devinin bu hack ödül uygulamasının gelecekte watchOS, AppleTV ve bu sonbaharda çıkacak olan yeni nesil iPadOS’lar için de devam edeceğini söyledi.

Geçtiğimiz ay da arama motoru Google, Chrome’daki zayıf noktaları tespit eden hacker’lara 30 bin dolar ödül vereceğini duyurmuştu.

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