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Antibiyotik direncinin çözümü mutfağınızdaki süngerde olabilir

Antibiyotik direncinin çözümü mutfağınızdaki süngerde olabilir

Bilim insanları, mutfak süngerlerinde yaşayan bakteriyofajlarda, bakterileri enfekte eden virüsler keşfettiler.

TM Dijital Haber Merkezi

New York Teknoloji Enstitüsü'nden (NYIT) araştırmacıları, mutfak süngerlerinde yaşayan bakteriyofajlarda, bakterileri enfekte eden virüsleri keşfettiler. Arastıma sonucuna göre bakteriyofajlar, antibiyotikler tarafından öldürülemeyen bakterilerle mücadelede faydalı olabilir.

Bakteriyofaj (kısa ismi ile faj), bakterileri enfekte eden bir virüstür. Terim genelde kısaltılmış hali olan faj olarak kullanılır. Ökaryotları enfekte eden virüsler gibi fajlarda da büyük bir yapısal ve işlevsel çeşitlilik vardır. Tipik olarak proteinden oluşan bir kabuk ve içinde yer alan genetik malzemeden oluşurlar.

Amerikan Mikrobiyoloji Derneği'nin yıllık toplantısı olan ASM Microbe'da sunulan araştırmaya göre, bir mutfak süngeri, çok geniş bir bakteri barındıran farklı mikroplara maruz kalır. Bakteriyofajlar, gezegende en bol bulunan biyolojik parçacıklardır ve tipik olarak bakterilerin bulunduğu her yerde bulunur. Bu anlayışla mutfak süngerleri onları bulmak için muhtemel bir yer gibi görünüyordu.

Araştırmacılar, bakterileri kendi kullanılmış süngerlerinden izole etmiş ve daha sonra bakterileri yem olarak kullanabilecekleri bakteriyofajları bulmak için kullanmışlardır. Araştırmacılar bu şekilde, mutfak süngerlerinde yaşayan bakterileri enfekte eden fajları başarıyla keşfetti.

New York Teknoloji Enstitüsü'ndeki Yaşam Bilimleri öğrencisi Brianna Weiss, "Çalışmamız, potansiyel olarak yararlı bakteriyofajları barındırabilecek mikrobiyal ortamları araştırmanın değerini göstermektedir." dedi.

Araştırmacılar, bakteriyofajları, izole edilmiş bakterilere bulaştırıp enfekte bunları edip edemediklerini görmeye karar verdi. Sonuç olarak, fajlar bakterileri öldürdü.

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