Antalya'da yeni bir deniz anası türü tespit edildi

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Mutlu, Doç. Dr. Tülay Çağatay, yüksek lisans öğrencileri Tunca Olguner ile Hasan Emre Yılmaz, 2018'de Serik ilçesi Belek turizm merkezi kıyılarında farklı bir deniz anası türü olduğunu belirledi.

Belek kıyıları açıklarından beş örnek deniz anasını alan ekip, moleküler ve genetik çalışmalar yaptı.

Çalışmada deniz anasının dünyada şu ana kadar rastlanılmayan bir tür olduğu belirlendi.

Şemsiyelerinin kenarlarındaki göze benzeyen 8 nokta nedeniyle türe Chrysaora Pseudoocellata (yalancı gözlü deniz anası) adı verildi.

Deniz anasının hafif yakıcı bir etkiye sahip olan zehrinin bulunduğu bildirildi.

Prof. Dr. Mutlu, türün, Afrika'nın batı kıyılarında yaşayan bir türle akrabalık göstermesine rağmen aralarında genetiksel olarak yüzde 10'luk bir fark bulunduğunu kaydetti.

Bu farkın da önemli olduğunu anlatan Mutlu, "Dünyaya, yeni bir deniz anası türünün bulunduğunu, saygın bir dergide yayınlanan makaleyle duyurmanın mutluluğunu yaşadık. Türün bizim yayınımızın ardından İsrail'de de görüldüğü açıklandı. Akdeniz'de yayılıyor. Yaklaşık 12 santimetre uzunluğunda olan türü takip etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.