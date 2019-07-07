Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6268
  • 6,3158
  • 253.059
  • 100.065
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Teknoloji
    3. >
  3. Alman medyasından Su-57 savaş uçağı yorumu

Alman medyasından Su-57 savaş uçağı yorumu

Alman medyasından Su-57 savaş uçağı yorumu

Rus 5. nesil savaş uçağı Su-57’nin düşük maliyetinin, bu uçağı silah pazarındaki en iyi tekliflerden biri yaptığını belirten Alman Stern dergisi, Rusya’nın bu uçakla yeni fırsatlar açtığını kaydetti.

Alman Stern dergisi, yeni Rus Su-57 savaş uçağını değerlendirdi. Sputnik'in habberine göre yeni uçak partisinin 2028 yılında Rus ordusunun envanterine gireceği belirtilen yazıda, Rusya hükümeti ve Sukhoi şirketi arasında 76 uçaklı bir anlaşma imzalandığını, bu uçaklardan 3 bölüğün oluşturulacağı ifade edildi.

Rusya yeni nesil Su-57 savaş uçağını aldığında ortak Alman-Fransız jetin henüz geliştirilme aşamasında olacağı kaydeden Stern, “olağanüstü” durumlarda Rus uçaklara Eurofighter’in karşı koyacağını söyledi.

İki adet Su-57 uçağının 2019-2020 döneminde Rus ordusuna teslim edileceği belirtilirken seri üretimin tüm testler bittikten sonra başlayacağı aktarıldı.

Rusya ihracat imkanlarını genişletmek istiyorsa, 5. ve 6. nesil savaş uçağı çalışmalarının belirleyici önem taşıdığı belirtilen yazıda, “Yeni uçak için ifade edilen fiyat doğruysa Su-57, silah pazarındaki en iyi tekliflerden biri olacak” dendi.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Lider Şahin'e Didem Şahin'den 2. veto
Murat Dalkılıç'tan Hande Erçel'e romantik jest!
Takipçisi ateş püskürdü: Sanırsın...
Game of Thrones'un yıldızı Sansa Stark evlendi!
Sevgilisine rakip oluyor 
<p>Terör örgütü PKK/KCK´nın sözde başkanlık ve yürütme konseyi üyelerinden Halmat Diyar kod adlı Diy

Kandil’de bir ilk! PKK’nın kritik ismi öldürüldü… İşte operasyonun detayları

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

ÖTV'nin ardından Kartal Açık Oto Pazarı’ndan ilk fiyatlar