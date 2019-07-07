Alman medyasından Su-57 savaş uçağı yorumu

Alman Stern dergisi, yeni Rus Su-57 savaş uçağını değerlendirdi. Sputnik'in habberine göre yeni uçak partisinin 2028 yılında Rus ordusunun envanterine gireceği belirtilen yazıda, Rusya hükümeti ve Sukhoi şirketi arasında 76 uçaklı bir anlaşma imzalandığını, bu uçaklardan 3 bölüğün oluşturulacağı ifade edildi.

Rusya yeni nesil Su-57 savaş uçağını aldığında ortak Alman-Fransız jetin henüz geliştirilme aşamasında olacağı kaydeden Stern, “olağanüstü” durumlarda Rus uçaklara Eurofighter’in karşı koyacağını söyledi.

İki adet Su-57 uçağının 2019-2020 döneminde Rus ordusuna teslim edileceği belirtilirken seri üretimin tüm testler bittikten sonra başlayacağı aktarıldı.

Rusya ihracat imkanlarını genişletmek istiyorsa, 5. ve 6. nesil savaş uçağı çalışmalarının belirleyici önem taşıdığı belirtilen yazıda, “Yeni uçak için ifade edilen fiyat doğruysa Su-57, silah pazarındaki en iyi tekliflerden biri olacak” dendi.