Albert Einstein'ın genel görelilik teorisi kara delik yakınında doğrulandı

Samanyolu'nun merkezinde süper kütleli bir kara deliğe çok yakın çekim sahasından geçen bir yıldızın hareketinin, ünlü bilim adamı Albert Einstein'ın genel görelilik teorisini desteklediği belirtildi.

CNN'nin haberine göre, Avrupa Güney Gözlemevi'nin Şili'deki Atacama Çölü'ndeki Çok Büyük Teleskobu ile 30 yıldır sürdürülen gözlemlerin zirve noktası kabul edilen olay, Dünya'ya en yakın süper kütleli kara delik yakınında meydana geldi.

Ayrıntıları "Astronomi ve Astrofizik" dergisinde yayımlanan çalışmada, Güneş'in 4 milyon katı büyüklükteki süper kütleli kara deliğin, 26 bin ışık yılı uzaklıkta, yüksek hızda dönen bir grup yıldızla çevrili olduğu ve bir yıldızın yörüngesinin "rozet" şeklinde olduğu belirtildi.

Yıldızın kara delik etrafındaki bir yörüngeyi tamamlamasının 16 yıl sürdüğü vurgulandı.

Almanya'daki Max Planck Enstitüsünden Reinhard Genzel liderliğindeki uluslararası ekibin bu ölçümlerinin, Einstein'ın genel görelilik teorisinde öngörüldüğü gibi kütle çekim etkisindeki deneylerde ışıktaki kızıla kayma etkisini açıkça ortaya koyduğu vurgulandı.

Genzel, yaptığı açıklamada, "Bu gözlem, Sagittarius A*'nın (SgrA*) Güneş'in 4 milyon katı büyüklüğünde bir kara delik olduğuna dair kanıtları da güçlendiriyor." ifadesini kullandı.

Ayrıca Isaac Newton'un evrensel kütle çekim yasasında yörüngenin bir elips gibi görüneceğini öne sürdüğü ancak rozet şeklinin Einstein'ın görelilik teorisiyle tutarlı olduğu ifade edildi.

AA