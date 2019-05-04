'Akıncı İHA' 4 ay sonra ilk uçuşunu yapacak

Ticaret Bakanlığı koordinasyonuyla Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen Türkiye İnovasyon Haftası’nda konuşan Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar havacılık ve savunma sanayii tarihine değinerek, Baykar’ın bugüne kadar gerçekleştirdiği faaliyetleri anlattı. Bayraktar, insansız hava araçlarının (İHA) bütün teknolojilerini ve tasarımlarını kendilerinin geliştirdiğine dikkati çekerek, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Emniyet Genel Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı envanterinde toplam 80 adet hava aracının görev yaptığını söyledi.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Akıncı İnsansız Hava Aracı’nın geliştirme faaliyetlerinin devam ettiğine işaret eden Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, “5 buçuk tonluk bir uçak. Daha stratejik görevler yapabilme özelliğine sahip. İnşallah ilk uçuşu da 3-4 ay sonra gerçekleşecek” diye konuştu.

Bayrağı gençler taşıyacak

Selçuk Bayraktar, “Genç kardeşlerimiz havacılık serüvenimizde bayrağı taşıdığımız yerden alıp ülkemizi hak ettiği yere inşallah taşıyacak. Bunun yanında inovasyonun yeni bir fikirle birlikte tüm milletin faydasına sunulacak şekilde ortaya koyulması gerektiğine inanıyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

‘Vizyoner Genç’ portalına davet

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, “Vizyoner Genç portalına lütfen girin. Orası artık sizlerin buluşma noktası. Bir projeniz varsa, iş başvurusu yapacaksanız, staj yapacaksanız, bir fikriniz varsa hepsi orada” dedi. Çocukların oyuncaklarla oynadıktan sonra içini açmaya, kurcalamaya başladığını ve bu merakın tüm insanların içinde bulunduğunu aktaran Prof. İsmail Demir, "Önemli olan zamanla bu duyguyu kaybetmemek” ifadelerini kullandı.