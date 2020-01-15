ABD'den İngiltere'ye sert yorum: Bu yaptığınız delilik

(TM Dijital Haber Merkezi)

Huawei yetkilileri, İngiltere'nin 5G altyapısında Huawei'nin ekipmanının kullanılması durumunda Washington yetkililerinin İngiltere ile istihbarat paylaşımı seviyelerini yeniden değerlendirecekleri bildirdi.

Trump'ın ulusal güvenlik danışman yardımcısı Matt Pottinger liderliğindeki ABD'den bir heyet, Çin teknoloji devine karşı belirgin yeni kanıtlar sundu. ABD, Huawei'nin ekipmanında açıkların varlığı konusunda uzun süredir güvenlik endişeleri taşıyor.

Boris Johnson'ın, İngiltere'nin 5G telekom altyapısının "çekirdek olmayan" kısımlarında Huawei teknolojisinin kullanılmasına izin vermesi bekleniyor.

Financial Times'a konuşan bir ABD temsilcisi, Huawei'nin ekipmanlarının İngiltere'nin 5G ağlarına girmesine izin vermesinin delilikten başka bir şey olmayacağını belirtti.

Bu ayın başlarında çalışanlara yeni yıl mesajı veren Huawei Başkanı Eric Xu, ABD'den gelen "düşmanlık" karşısında 2020 için, "Hayatta kalmak ilk önceliğimiz olacak." ifadelerini kullandı.

Xu, Trump hükümetinin şirkete karşı "stratejik ve uzun vadeli" bir kampanyada olduğunu ve "Huawei'nin hayatta kalması ve gelişmesi için zorlu bir ortam" oluşturduğunu vurguladı.