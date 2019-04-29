ABD'de süpermarketler müşterilerini gözetliyor 

Henüz başlangıç aşamasındaki bu yeni teknoloji, şimdiden pek çok markette kullanılmaya başladı. Müşterilere dair çok sayıda veri toplayabilen kameralar, online mağazalarla rekabet edebilmeleri için perakendecilere satılıyor. Ancak kameraların fark edilemeyecek kadar küçük olması, mahremiyet konusunda endişe uyandırıyor.