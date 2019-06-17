ABD'de düzenlenen uydu yarışmasında birinci ve ikinci Türkiye'den

TM Dijital Haber Merkezi

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak Uzay Bilimleri Fakültesi bünyesinde kurulmuş bir proje takımı olan APİS, dünyanın en önemli uydu tasarım yarışmalarından biri olan, 14-16 Haziran’da Texas’ta düzenlenen Cansat Competition'da 42 takımın davet edildiği finallerde birinci oldu.

ÜST ÜSTE İKİNCİ KEZ DÜNYA İKİNCİLİĞİ

NASA ve Lockheed Martin'inde sponsorları arasında bulunan Cansat Competition model uydu yarışmasında ikinci ise, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nden grizu-263 Uzay Takımı oldu. grizu-263 Uzay Takımı geçtiğimiz yıl da yarışmada ikinci olmuştu.

İTÜ DAHA ÖNCE İKİ KEZ DÜNYA BİRİNCİSİ OLMUŞTU

2015 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencileri tarafından Uçak Uzay Bilimleri Fakültesi bünyesinde kurulan bir proje takımı olan APİS AR-GE Takımı, daha önceki yıllarda yapılan CANSAT organizasyonunda iki kez dünya birincisi olan İTÜ’yü temsil etmek amacıyla bu yıl APİS model uydu ekibi olarak yarışmaya katıldılar.

Geçtiğimiz aylarda tasarladıkları model uydu projesi ile Amerikan Uzay Kurumu’nun düzenlediği ve NASA'nın desteklediği yarışmada 3. kez üst üste finallere kalarak, ülkemizi Amerika Birleşik Devletleri’nde temsil etmeye hak kazanan Grizu-263, CanSat Competition 2019'da geçtiğimiz yıl elde ettikleri dereceyi tekrarlayarak bu yıl da dünya ikincisi oldu.