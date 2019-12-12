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ABD, INF kapsamında yasak olan füzeyi test etti

ABD, INF kapsamında yasak olan füzeyi test etti

ABD Hava Kuvvetleri, Donald Trump yönetiminin yakın zamanda çekildiği Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Anlaşması kapsamında yasaklı olan orta menzilli karada konuşlu bir balistik füzeyi denediklerini açıkladı.

Hava Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada, "ABD Hava Kuvvetleri, Stratejik Kabiliyetler Dairesi ile 12 Aralık yerel saatle 08.30’da konvansiyonel olarak yapılandırılmış karadan fırlatılan balistik bir füzenin prototipini California’daki Vanderberg Hava Üssü’nde denedi." ifadesi kullanıldı.  

Denemeden elde edilen verilerin gelecekte orta ölçekli füze testleri konusunda yardımcı olacağı belirtilen açıklamada, "Test edilen füze fırlatma standından çıkıp 500 kilometrelik uçuştan sonra açık okyanusa düştü." bilgisine yer verildi.  

ABD, Rusya’nın 1987’de ABD ile Sovyetler Birliği arasında imzalanan INF'yi ihlal ettiğini gerekçe göstererek anlaşmadan çekildiğini açıklamıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı da ağustos ayının başında anlaşmanın resmen sona erdiğini duyurmuştu.

Bunun üzerine ABD, 19 Ağustos'ta tesir menzili 500 kilometreyi aşan yeni bir orta menzilli seyir füzesini denediklerini açıklamıştı.

Rusya ve Çin, INF'den çekilen ABD'yi silah yarışı içine girmekle suçlamış ve bu ülkenin orta menzilli füze denemesini Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) taşımıştı.


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