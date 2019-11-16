ABD askerleri, Rus T-80U tankında görüntülendi

Güney Kore’de bulunan ABD askerleri, bir Rus T-80U tankı içindeyken görüntülendi. Görüntüler, söz konusu ABD gücünün Twitter hesabı üstünden yayınlandı.

Sputnik'in haberine göre, Güney Kore ordusunun elinde 2017’de 80 adet T-80 tankı bulunuyordu. Bu tankların kaçının hala kullanımda olduğuysa net olarak bilinmiyor.

T-80U, 1985’ten beri kullanımda olan bir tank. 46 ton ağırlığında olan söz konusu tank güdümlü Refleks roketleriyle donatılmış durumda. Rusya ve Güney Kore dışında Kıbrıs’ın silahlı güçlerinin elinde de bu tanklardan bulunuyor.