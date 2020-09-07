81 ilde 100 atölye kurulacak! Teknolojide hedef 50 bin genç yetenek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ilk olarak 12, ikinci aşamada 18 şehirde, toplamda 30 Deneyap Teknoloji Atölyesi’ni hayata geçirdiklerini belirterek, 5 yılda yaklaşık 50 bin öğrenciyi atölyelerden mezun etmeyi amaçladıklarını bildirdi. Varank, şunları kaydetti: “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın, koordinasyonunu Bakanlığımıza tevdi ettiği bu projemizle ortaokul ve lise seviyesindeki üstün yetenekli öğrencilerimize 3 yıllık kapsamlı teknoloji eğitimi veriyoruz. Ücretsiz bu eğitimler yenilikçi ve vizyoner müfredata sahip. Öğrencilerden tek bir beklentimiz var, o da hayal güçlerini sonuna kadar kullanmaları.”

‘KODLAMA’ TAMAM



Deneyap Teknoloji Atölyeleri projesine 3 bin 680 yeni öğrenci katıldı. Projenin 18 ili kapsayan 2. fazında sınavları başarıyla geçen gençler, geleceğin teknoloji yıldızı olmak için eğitim almaya hak kazandı. Türkiye’nin teknolojik gelişimini ivmelendirmek amacıyla 81 ilde 100 Deneyap Teknoloji Atölyesi kurulacak. Projenin ilk etabında Adana, Ankara, Alanya, Edirne, Erzurum, Hakkari, Eskişehir, İzmir, Konya, Manisa, Muğla ve Trabzon’da 12 Deneyap Teknoloji Atölyesi kuruldu. 12 ilde geçen sene temmuz ayında eğitime başlayan öğrenciler, ‘tasarım ve üretim’le ‘robotik ve kodlama’ eğitimlerini tamamladı. Yeni dönemde eğitimler ‘elektronik programlama ve nesnelerin interneti’yle sürecek.

ÖĞRENCİLERİN % 81’İ DEVLET OKULUNDAN



yazılı sınav şubatta yapıldı. Sınava 65 bin 168 bilim ve teknoloji meraklısı genç katıldı. Sınavı başarıyla geçen 9 bin 668 öğrenci ağustos ayında uygulamalı sınava girdi. Jüri üyeleri, öğrencilerin, kendini ifade edebilme, özgün düşünme, yenilik katabilme becerilerini dikkate alarak değerlendirmede bulundu. Yazılı sınavın yüzde 70’i, uygulama sınavının yüzde 30’u temel alındı ve 3 bin 680 öğrenci geleceğin teknoloji yıldızı olmaya hak kazandı. Bu öğrencilerin yüzde 81’inin devlet okullarından gelmesi dikkat çekti.

FORMULA 1 ÖNCESİNDE İSTANBUL PARK’TA TEST



Bakan Varank Formula 1 yarışı öncesi İstanbul Park’ı test etti. Varank, TEKNOFEST kapsamında düzenlenen ‘16. TÜBİTAK Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları’nın son günündeki özel yarışta dereceye giren takım kaptanlarıyla rallikros yarışlarındaki araçlarla tur attı. Varank, 1968 model Anadol A1 ile piste çıktı. Daha sonra Varank, Avitas Motorsports’un Dünya Rallikros Şampiyonası’nda kullanılan 310 beygirlik yerli otomobilin direksiyonuna geçti. Araç spin atarak pistten çıktı.