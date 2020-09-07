Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,4553
  • 8,8101
  • 462.409
  • 1096.81
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Teknoloji
    3. >
  3. 81 ilde 100 atölye kurulacak! Teknolojide hedef 50 bin genç yetenek
07 Eylül 2020 Pazartesi 23:39 | Son Güncelleme:

81 ilde 100 atölye kurulacak! Teknolojide hedef 50 bin genç yetenek

81 ilde 100 atölye kurulacak! Teknolojide hedef 50 bin genç yetenek

30 Deneyap Teknoloji Atölyesi'ni hayata geçirdiklerini belirten Sanayi Bakanı Varank, “5 yılda yaklaşık 50 bin öğrencimizi mezun etmeyi amaçlıyoruz. Bu gençler, yarının Türkiyesi'ni şekillendirecek” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ilk olarak 12, ikinci aşamada 18 şehirde, toplamda 30 Deneyap Teknoloji Atölyesi’ni hayata geçirdiklerini belirterek, 5 yılda yaklaşık 50 bin öğrenciyi atölyelerden mezun etmeyi amaçladıklarını bildirdi. Varank, şunları kaydetti: “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın, koordinasyonunu Bakanlığımıza tevdi ettiği bu projemizle ortaokul ve lise seviyesindeki üstün yetenekli öğrencilerimize 3 yıllık kapsamlı teknoloji eğitimi veriyoruz. Ücretsiz bu eğitimler yenilikçi ve vizyoner müfredata sahip. Öğrencilerden tek bir beklentimiz var, o da hayal güçlerini sonuna kadar kullanmaları.”

‘KODLAMA’ TAMAM

Deneyap Teknoloji Atölyeleri projesine 3 bin 680 yeni öğrenci katıldı. Projenin 18 ili kapsayan 2. fazında sınavları başarıyla geçen gençler, geleceğin teknoloji yıldızı olmak için eğitim almaya hak kazandı. Türkiye’nin teknolojik gelişimini ivmelendirmek amacıyla 81 ilde 100 Deneyap Teknoloji Atölyesi kurulacak. Projenin ilk etabında Adana, Ankara, Alanya, Edirne, Erzurum, Hakkari, Eskişehir, İzmir, Konya, Manisa, Muğla ve Trabzon’da 12 Deneyap Teknoloji Atölyesi kuruldu. 12 ilde geçen sene temmuz ayında eğitime başlayan öğrenciler, ‘tasarım ve üretim’le ‘robotik ve kodlama’ eğitimlerini tamamladı. Yeni dönemde eğitimler ‘elektronik programlama ve nesnelerin interneti’yle sürecek.

ÖĞRENCİLERİN % 81’İ DEVLET OKULUNDAN  

yazılı sınav şubatta yapıldı. Sınava 65 bin 168 bilim ve teknoloji meraklısı genç katıldı. Sınavı başarıyla geçen 9 bin 668 öğrenci ağustos ayında uygulamalı sınava girdi. Jüri üyeleri, öğrencilerin, kendini ifade edebilme, özgün düşünme, yenilik katabilme becerilerini dikkate alarak değerlendirmede bulundu. Yazılı sınavın yüzde 70’i, uygulama sınavının yüzde 30’u temel alındı ve 3 bin 680 öğrenci geleceğin teknoloji yıldızı olmaya hak kazandı. Bu öğrencilerin yüzde 81’inin devlet okullarından gelmesi dikkat çekti. 

FORMULA 1 ÖNCESİNDE İSTANBUL PARK’TA TEST 

Bakan Varank Formula 1 yarışı öncesi İstanbul Park’ı test etti. Varank, TEKNOFEST kapsamında düzenlenen ‘16. TÜBİTAK Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları’nın son günündeki özel yarışta dereceye giren takım kaptanlarıyla rallikros yarışlarındaki araçlarla tur attı. Varank, 1968 model Anadol A1 ile piste çıktı. Daha sonra Varank, Avitas Motorsports’un Dünya Rallikros Şampiyonası’nda kullanılan 310 beygirlik yerli otomobilin direksiyonuna geçti. Araç spin atarak pistten çıktı. 

Türkiye Sigorta'nın ilk poliçesi Tuna-1 kuyusu için yapıldı
Sosyal medyadaki görüntüleri tepkilere neden olmuştu... Yakalandı
Trump'tan Pentagon'a zehir zemberek sözler
Galatasaray, Okay Yokuşlu'yla anlaştı
Reina saldırısı davasında karar... Saldırgan 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve bin 368 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Muharrem İnce nereye gidiyor?

Muharrem İnce nereye gidiyor?

Kilo vermek için yeşil çayı böyle demleyin

Kilo vermek için yeşil çayı böyle demleyin

İstanbul'un 6 ilçesinde zehir tacirlerine şafak operasyonu

İstanbul'un 6 ilçesinde zehir tacirlerine şafak operasyonu

Dolmuş şoförü husumetli olduğu genci sokak ortasında ba&#x

Dolmuş şoförü husumetli olduğu genci sokak ortasında başından vurdu!