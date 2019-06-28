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5G'yi tamamen yerli olarak kullanacağız

5G'yi tamamen yerli olarak kullanacağız

BTK Başkanı Karagözoğlu: "Tamamen yerli ve milli imkanlarla 5G teknolojisini kullanmak istiyoruz."

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, Türkiye’nin 5G konusunda 2023 hedeflerine ulaşması için büyük hassasiyet gösterdiklerini belirterek “Biz tamamen yerli ve milli imkanlarla, dünyayla birlikte 5G teknolojisini kullanmak istiyoruz” dedi. 

Her şeyi bağlayacak

Karagözoğlu, HAVELSAN ve BTK işbirliğiyle düzenlenen ‘5G ve Uygulamaları’ temalı ‘4’üncü Teknoloji Sohbetleri’nin açılışında yaptığı konuşmada, kurum olarak 5G ve uygulamalarına önem verdiklerini söyledi. Otonom araçlar, artırılmış gerçeklik ve yapay zeka uygulamalarının 5G ve ötesiyle yeni bir boyut kazanacağına dikkati çeken Karagözoğlu, “5G teknolojisi, insanları, nesneleri, ulaşımı, sağlığı ve her şeyi, her yerde, yüksek hızda, en az kesintiyle birbirine bağlayacak” dedi. 5G teknolojisiyle sadece insanların değil, tüm nesneler birbirine bağladığında yeni bir çağa girileceğini vurgulayan Karagözoğlu, 2025 itibarıyla dünyada 100 milyar farklı bağlantının olacağını, bu bağlantıların sadece yüzde 10’unun insanlar arasında gerçekleşmesinin öngörüldüğünü dile getirdi.

Teknolojik evrimin habercisi

HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay da, 5G’nin teknolojik bir evrimin de habercisi olduğuna dikkati çekerek, “2025’te 50 milyar bağlantılı nesneden bahsediliyor. Bağlantılı nesnelerin içinde milyarlarca sensör sürekli veri üretecek. Bunlardan da yapay zeka ve benzeri teknolojilerle insan hayatını değiştirecek pek çok şey çıkacak” dedi.

 

 

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