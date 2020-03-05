5G'de Yerli Ürün 'Akıllı 5G Platformu'

Günlük hayatımızın önemli bir kısmına dokunması nedeniyle interneti artık çok farklı şekillerde ve çok farklı ihtiyaçlar için kullanıyoruz. Görüntülü görüşme ve mesajlaşma, internetten erişilebilir klima, buzdolabı ve ev aydınlatma sistemleri, günün yorgunluğunu attığımız oyunlar, e-spor müsabakaları ve yakın gelecekte ise uzaktan erişimli medikal robotlar ve otonom arabalar, kişiselleştirilmiş araç içi eğlence sistemleri, artırılmış ve sanal gerçeklik uygulamaları… Bu teknolojilerin tümünün eş zamanlı ve milyar düzeyinde cihazla etkileşimli olarak kullanılabilmesi geleneksel ağ mimarisi ile mümkün görünmüyor ve yeni bir ağ mimarisini zorunlu kılıyor.

Tüm bu sensörler, nesneler ve insanlar arasındaki iletişimi yönetecek mimariyi 5G’nin olmazsa olmazı kabul edilen sanallaştırma ve ağ dilimleme yapısı mümkün kılıyor.

Kesintisiz yüksek veri hızı, daha yüksek veri kapasitesi, enerji ve maliyet avantajlarının yanı sıra ağ dilimleme yapısı ile 5G'nin otomotiv, enerji, sağlık, ulaşım, üretim, medya ve eğlence gibi sektörleri büyük ölçüde değiştirmesi bekleniyor.

AĞ DİLİMLEME İLE KİŞİYE VE İHTİYACA ÖZEL BAĞLANTI SEÇENEKLERİ MÜMKÜN OLACAK

Ağ dilimleme yapısı sayesinde bir 5G sağlayıcısı, bağlantının bir bölümünü diğer ihtiyaçlardan yalıtılmış bir şekilde, bir uygulamaya, bir servise veya bir cihaza tahsis edebilir ve her ihtiyaca özel hız, kapasite, bağlantı ve kapsama alanı tahsisi yapabilir.

Ağ dilimlemenin sağlayacağı faydalara verilebilecek birçok örnek var. Örneğin yüksek boyutta veri kullanan ve yüksek hızda internet bağlantısına ihtiyaç duyulan bir e-spor müsabakası sırasında oyuncuların bağlantı sorunu yaşamamaları için oynanan oyuna özel bant genişliği ve hızı tahsis edilerek turnuvanın sorunsuz sonuçlanması sağlanabilir.

Ağ dilimleme ile kitlelere dokunan ve önemli fark yaratacak bir diğer örnek ise stadyumlardır. Binlerce kişinin aynı anda internete bağlı olduğu stadyumlarda da ağ dilimleme yapısı, tüm kullanıcıların hızlı ve kesintisiz bir şekilde mesajlaşmasını veya sosyal medya uygulamaları üzerinden içerik paylaşmasını ve canlı yayınlar ile görüntü paylaşmasını mümkün kılıyor.

Geleceğin ulaşım ve lojistik çözümü olan otonom araçlar ise bir diğer örnek olabilir. Akan bir şehir trafiğinde araçlar, diğer otonom araçlar, trafik ışıkları, insanlar ile yüzbinlerce sensör üzerinden etkileşime girer. Otonom bir aracın akan trafikte kazasız bir sürüş deneyimi yaşatması için tüm bu çevresel bilgileri hızlı bir şekilde işleyerek bir anlık karar üretilmesi gerekir, bu da gerçek zamanlı yüksek hız ve çok düşük gecikme sunan bir bağlantıyla mümkün olmaktadır. Ağ dilimle bize bu özellikleri sunan en önemli çözümdür.

AĞ DİLİMLEME 66 MİLYAR DOLARLIK GELİR YARATABİLİR

5G'den önce, mobil şebekelerin sınırlı manuel yapılandırma ve özelleştirme yetenekleri olduğuna dikkat çeken Etiya Kurucu Ortağı ve Ceo’su Aslan Doğan, 5G’nin en önemli yapıtaşlarından olan “ağ dilimleme” nin etkin kullanımı ile şebeke düzeyinde özelleştirilebilir bir deneyim imkanı sağlamanın mümkün olduğunu aktardı.

“5G ağ teknolojisinin gelişimi, sektör veya endüstri ne olursa olsun küresel ekonomi için yeni gelir fırsatları sunuyor” diyerek sözlerine devam eden Doğan “ABI Research verilerine göre ağ dilimleme teknolojisi dikey sektörlerde 66 milyar dolarlık bir değer yaratma potansiyele sahip. Bu potansiyeli değerlendirmek önemli ölçüde operatörlerin iş modeli geliştirme yeteneklerine kalmış durumda. Bunu göz önünde bulundurarak Etiya, operatörlerin 5G ekosisteminden gelir elde etmeleri ve yönetebilmeleri için esnek ve yapay zeka tabanlı dilimleme sunmalarını sağlayan Akıllı 5G Platformunu geliştirdi. Tamamen Türk mühendisliğinin eseri olan bu platform ile; operator ekosistemi içerisinde yer alan ama farklı ağ özelliklerine ihtiyaç duyan özelleştirilmiş 5G deneyimini mümkün kıldık. Platform, mevcut müşteri yönetim sistemlerinden bağımsız olabildiğinden, servis sağlayıcıların özelleştirilmiş 5G deneyimi sağlamaları için mevcut altyapılarının değiştirilmesine gerek kalmıyor.” dedi.