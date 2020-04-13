5G teknolojisi nedir? 5G teknolojisi zararlı mıdır?

5G teknolojisi hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler arama motorlarında sık sık 5G teknolojisi nedir? sorusunun yanıtını araştırıyor. Koronavirüs pandemisiyle ile gündeme gelen 5G'nin bağışıklık sistemini zayıflattığı iddia ediliyor. 5G teknolojisi zararlı mıdır? 5. Nesil Mobil Telekomünikasyon Hizmeti hakkında detaylı bilgiye haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

5G TEKNOLOJİSİ NEDİR?

lk olarak, mobil ağ servislerin kullandığı enerji maliyetlerinde %90 azalma sağlanacak. 4G’ye göre daha fazla cihaz ile hızlı bağlantıda kalacak.İletilen bit başına güç tüketimi 1/1000 kat aşağıya düşecek. İndirme süreleri düşecek. Yüksek çözünürlüklü bir filmi indirme süresi 5-10 saniyeye kadar gerileyecek. 4G ile 30-60 milisaniyelere kadar düşen cihazlar arası iletişim ve bağlantı süresi 5G ile 4 milisaniyeye düşecek.

5G TEKNOLOJİSİ ZARALI MIDIR?

Mobil iletişim sistemlerinde aşılması gereken başka bir sorun gecikmenin azaltılması. Gecikme, verinin bir noktadan başka bir noktaya iletilmesinde geçen süre olarak tanımlanabilir. Sürücüsüz araç teknolojileri, otonom ve uzaktan kontrol sistemleri gibi alanlarda gecikmenin azaltılması hayli önemli. 4G’de gecikme süresi 30 milisaniye ile 50 milisaniye arasındaydı.

5G teknolojisinde ise gecikmenin 1 milisaniyeye düşürülmesi hedefleniyor. 5G sayesinde yüksek hızda hareket ederken (örneğin saatte 500 km) bu teknolojiyi etkin şekilde kullanmak da mümkün olabilecek. 5G teknolojisi ile aynı zamanda belli bir alanda daha fazla sayıda cihaz mobil kablosuz ağa bağlı olabilecek, böylece insanlar kalabalık ortamlarda (örneğin stadyumlar, konser salonları ya da alışveriş merkezleri) kablosuz iletişimden yararlanabilecek.

İNGİLTERE'DEN 5G TEPKİSİ

İngiltere'de 5G İstasyonlarına Koronavirüs Tepkisi '5G şebekeleri koronavirüsü yayıyor' komplo teorilerinin sosyal medyada yayılması üzerine İngiltere'de bazı baz istasyonları yakıldı. Başbakan Yardımcısı Michael Gove, günlük basın toplantısında konuya ilişkin bir soru üzerine, 'Bu sadece saçma değil, aynı zamanda tehlikeli de.' dedi.

İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) Tıp Direktörü Stephen Powis de virüsü 5G şebekelerinin yaydığı yönündeki iddianın tamamen saçmalık olduğunu belirterek, 'Cep telefonu ağları bizler için kesinlikle kritik öneme sahip, özellikle de insanlardan evde kalmalarını istediğimiz bir zamanda.' diye konuştu.