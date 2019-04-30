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  3. '50 yıl içinde Facebook dijital mezarlığa dönüşecek'

'50 yıl içinde Facebook dijital mezarlığa dönüşecek'

'50 yıl içinde Facebook dijital mezarlığa dönüşecek'

İngiltere'de Oxford Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre 50 yıl içerisinde Facebook'un "ölü kullanıcılarının" sayısı yaşayan kullanıcı sayısını geçebileceğine işaret ediliyor.

Araştırmaya göre Facebook'un ölü abonelerinin sayısı "durdurulamaz hızda" artıyor. 2004'te kurulan ve bugün 2 milyar kullanıcı sayısına ulaştığı belirtilen Facebook'un 2012'de 30 milyon ölü abonesi vardı.

Dünya genelinde her gün ortalama sekiz bin Facebook kullanıcısının öldüğü tahmin ediliyor.

BM nüfus verileri ve Facebook'un 2018'deki kullanıcı bilgileri temel alınarak yapılan araştırmaya göre, sitenin büyüme hızının şimdiki gibi olması halinde ölü kullanıcısı sayısı bu yüzyılın sonunda 4.9 milyara ulaşabilir.

Kullanıcısı sayısının 2018'den itibaren hiç artmayacağı varsayımına göre yapılan hesaplamada ise ölü sayısı en az 1.4 milyar olacak. 2070'te "ölü kullanıcı" sayısı yaşayan kullanıcıların sayısını geçecek.

(BBC)

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