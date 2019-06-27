5 kiloton TNT gücünde bir göktaşı dünyaya çarptı

Gökhan Ertaş - TM Dijital Haber Merkezi

Asteroid 2019 MO ası verilen bir göktaşının geçtiğimiz hafta sonu çarptığını, bu çarpıma sonucu göktaşının atmosferde 3 ila 5 kiloluk TNT'ye eşit bir enerji ile patladığı açıklandı. Gökbilimciler, bu tür olayların yılda bir veya iki kez gerçekleştiğini, birçoğunun çarpışmadan saatlerce önce tespit edildiğini bildirdi.

Bilim adamları, göktaşının geçen hafta sonu Karayipler üzerinde atmosfere girdiğini doğruladılar. Patlama esnasında meydana gelen parlama, Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi'nin (NOAA) GOES-16 uydusu ve diğer meteorolojik uydular tarafından tespit edildiği bildirildi.

Olayın 23 Haziran 2019 Pazar gününün ilk saatlerinde, Türkiye saati ile 00:25 civarında, yaklaşık 274 kilometre yükseklikte meydana geldiği bildirildi.

6 Ağustos 1945'te Hiroşima'ya atılan atom bombası, yaklaşık 15 kilotonluk TNT enerjisiyle patlamıştı. 2019 MO olarak adlandırılan göktaşının ise 4 metre çapında olduğu ve 3 ila 5 kiloluk TNT'ye eşit bir enerji ile patladığı bildirildi.

NASA'nın Yakın Dünya Nesne Çalışmaları Merkezi'ndeki uzmanlar, her ne kadar küçük uzay kayaları ve parçaları Dünya'nın atmosferine sürekli olarak yağsa da, 23 Haziran'daki gibi büyük olayların yılda yaklaşık bir veya iki kez meydana geldiğini söylüyor ve ekliyor, "Dünyanın atmosferi, bu durumlarda bizi korumakta görevini yerine getiriyor."

ARALIK AYINDA 173 KİLOTON GÜCÜNDE BİR GÖKTAŞI DÜNYAYA ÇARPMIŞTI

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Aralık 2018’de dev bir meteorun Dünya atmosferine çarptığını duyurmuş, söz konusu meteor çapmasının son 30 yıl içinde türünün en büyük ikinci göktaşı çarpması olduğunu ve altı yıl önce Rusya Çelyabinsk’teki meteor çarpmasından bu yana en büyüğü olduğu bildirmişti.

NASA’dan yapılan açıklamada, meteorun, 173 kilotonluk bir etki enerjisiyle, Hiroşima’ya atılan atom bombasından salınan enerjinin 10 katı yüksek bir enerjiyle patladığı aktarılmıştı.

NASA ÖNCEDEN TESPİT EDİP VURMAYI PLANLIYOR

NASA dünyaya zarar verebilecek bu tür meteorları daha önceden tespit edip Uzay’da vurmayı planlıyor. Bu kapsamda yürütülen projelerden birisi de DART projesidir.

Dünya’nın yörüngesinde bulunacak bir uzay aracına entegre edilen sistem olan DART (Double Asteroid Redirection Test) projesi kapsamında bir buzdolabı kadar büyüklüğe sahip olan uzay aracının ilk testleri 2022 yılında yapılacak. Bu testlerin olumlu sonuç vermesi durumunda DART kullanıma girecek.

NASA’nın Gezegen Savunma Görevlisi Lindley Johnson, “DART, NASA’nın kinetik çarpma tekniği olarak bilinen bir görevi üstleniyor. Proje, yaklaşan meteorun yörüngesini değiştirme mantığına dayanıyor. Bu, gelecekteki olası bir asteroid çarpışmasına karşı ilk ve en tutarlı misyonumuzdur.” şeklinde konuştu.

Bilim insanlarının ilk hedefi ise, 2022 yılında dünyanın 11 milyon km yakınından geçecek asteroid sistemi Didimos. Yunanca ikiz anlamına gelen asteroid sistemi DART’ın ilk hedefi olacak.