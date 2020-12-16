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  • 40 yıl sonra bir ilk: Çang-ı-5 uzay aracı Ay'dan örnek topladı
16 Aralık 2020 Çarşamba 23:55 | Son Güncelleme:

40 yıl sonra bir ilk: Çang-ı-5 uzay aracı Ay'dan örnek topladı

40 yıl sonra bir ilk: Çang-ı-5 uzay aracı Ay'dan örnek topladı
AA

Çin'in Ay'dan taş ve toprak örnekleri toplamak üzere yolladığı "Çang'ı-5" uzay aracının Dünya'ya döndüğü bildirildi. "Çang'ı-5, 40 yılı aşkın zaman sonra Ay'dan Dünya'ya örnek getiren ilk uzay aracı oldu.

Çin'in Ay'dan taş ve toprak örnekleri toplamak üzere yolladığı "Çang'ı-5" uzay aracı görevini tamamladı.

AA'nın Çin Küresel Televizyon Ağı'ndan (CTGN) aktardığı habere göre, uzay aracının örnekleri taşıyan modülü Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan eyaletinde belirlenen noktaya indi.

İniş ve kalkış aksamları, uydu ve örnek modülünden oluşan uzay aracı 24 Kasım'da Uzun Yürüyüş 5-Y roketiyle Hainan eyaletindeki Vınçang Uzay Merkezi'nden fırlatılmıştı.

Çang'ı-5, ABD'nin 1970'lerdeki Apollo ve Sovyetler Birliği'nin Luna görevlerinden bu yana, 40 yılı aşkın zaman sonra Ay'dan Dünya'ya örnek getiren ilk uzay aracı oldu.

2019'da Çang'ı-4 robotik aracını Ay'ın karanlık yüzüne indiren Çin, bunu başarabilen ilk ülke olmuştu.

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