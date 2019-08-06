Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,5305
  • 6,1953
  • 260.694
  • 99583.8
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Teknoloji
    3. >
  3. 40 milyar güneş büyüklüğünde kara delik bulundu

40 milyar güneş büyüklüğünde kara delik bulundu

40 milyar güneş büyüklüğünde kara delik bulundu

Dünya'dan 700 milyon ışık yılı uzaktaki kara delik, Holm 15A’in güneş sistemindeki bütün uyduları yutabilecek büyüklükte.

Holmberg 15A adındaki bir galaksi kümesinin ortasında keşfedilen kara deliğin, Dünya'dan 700 milyon ışık yılı uzakta bulunduğu ve etrafından yıldızların dolandığı en büyük karar delik olduğu kaydedildi.

GÜNEŞ KÜTLESİNDEN 310 MİLYON KAT BÜYÜK

Galaksi dinamiğine dayanarak yapılan hesaplamada, Holm 15A kara deliğinin güneşin kütlesinden 310 milyon kat büyük olduğu ifade edildi. Astrophysical dergisinde yayınlanan haberde, bu yeni araştırmada kara deliğin boyutunun ilk defa dolaylı ölçüm metoduyla tespit edildiği kaydedildi.

Holm 15A’in, Güneş sistemindeki bütün uyduları yutabilecek büyüklükte olduğu belirtildi.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Bengü ilk kez paylaştı! İşte Zeynep bebek...
Fahriye Evcen'in yüzüne ne oldu?
Ceyda Düvenci'den aşk dolu paylaşım
Ümit Erdim son haliyle korkuttu
Mehmet Ali Erbil'den müjdeli haber: Geri dönüyor!

Kafe Sahibi Müşteriye Baltayla Saldırdı!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Tandırlar ve döşemeler Keykubadiye Sarayı'na ışık tutacak

Kolombiya'da kaçakçılıktan kurtarılan hayvanlar