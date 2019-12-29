2020'de 6 trilyon dolarlık siber saldırı bekleniyor

Türkiye’de ise bilgisayarların yüzde 42’sinde kötü amaçlı yazılım bulunuyor. Ayrıca güvenlik bakımından yetersiz kalan bazı şirketler, siber korsanların ekmeğine yağ sürüyor. 2020’de siber saldırıların hedefinde IoT tabanlı akıllı cihazlar olduğunu belirten Berqnet Firewall, yeni yılda kullanıcıların dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Geçen yıl dünya genelinde yaklaşık 700 milyon kişi siber saldırıların kurbanı oldu.