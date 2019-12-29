Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9587
  • 6,6619
  • 289.225
  • 113684
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Teknoloji
    3. >
  3. 2020'de 6 trilyon dolarlık siber saldırı bekleniyor

2020'de 6 trilyon dolarlık siber saldırı bekleniyor

2020'de 6 trilyon dolarlık siber saldırı bekleniyor

Dünya 2020’de 6 trilyon dolarlık siber saldırı riskine hazırlanıyor.

Türkiye’de ise bilgisayarların yüzde 42’sinde kötü amaçlı yazılım bulunuyor. Ayrıca güvenlik bakımından yetersiz kalan bazı şirketler, siber korsanların ekmeğine yağ sürüyor. 2020’de siber saldırıların hedefinde IoT tabanlı akıllı cihazlar olduğunu belirten Berqnet Firewall, yeni yılda kullanıcıların dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Geçen yıl dünya genelinde yaklaşık 700 milyon kişi siber saldırıların kurbanı oldu.


Kaan davadan feragat etti
'Biz bu dünyaya hediyeyiz'
Emmy'nin kralı 'Sanat Güneşi'ni anlatacak
5. yaş pastası Pelin'den
'İçten içe ne kadar yandığımı bilseler...'
<p>AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, başkentte gümrük merkezi yakınlarında

Somali´de Bombalı Saldırı: En Az 80 Ölü

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Somali'de bombalı saldırı

Hayvanların görenlerin yüzünü gülümseten halleri