17 yaşında Turkcell'de mühendislerle çalışıyor 

Turkcell’in ‘Zeka Gücü’ projesi genç yetenekleri keşfediyor. Bunlardan biri de Ordu’da yaşayan 17 yaşındaki lise öğrencisi İbrahim Berk Karaal. Berk, Ordu Merkez’deki bilgisayarcılardan eski işlemcileri toplayarak güneş enerjisi üretbileceği bir ‘fotovoltaik hücre’ geliştirmek için yola çıkıyor. Bu gayretleriyle Turkcell mühendislerinin dikkatini çeken yetenekli Berk, Ordu Dr. Mehmet Hilmi Güler Bilim ve Sanat Merkezi’ndeki Zeka Gücü sınıfından çıkarak, Zeka Gücü’nün mobil uygulamasının ön yüzü için Turkcell mühendisleriyle birlikte çalıştı. Berk teknolojiye olan ilgisini şöyle anlattı:

MOBİL OYUN GELİŞTİRDİ

“Kendimi bildim bileli robotlara özellikle de insansı robotlara karşı büyük ilgi duyuyorum. 6. sınıfta BİLSEM’de fizik dersi öğretmenim derste Arduino ile led yakıp söndürmeyi göstermişti. Belki de en mutlu günümdü. O günden sonra favori uğraşımı buldum. Yaptığım basit bir mobil oyun vardı, air hockey türünde... Oyunu yayınladığımda sınıfımdaki herkes oynadı. Bu beni çok mutlu etmişti.”

Hayalim kusursuz bir insansı robot üretmek

Gelecekte kendisini bir yazılım şirketinin başında hayal eden Karaal, planlarına ilişkin şunları söyledi: “En büyük hayalim tabii ki kusursuz insansı robotlar üretmek. İnsansı robotların yapabilecekleri saymakla bitmez. İnsansı robot üretiyorsam güçlü bir yapay zeka da geliştirmem gerekiyor. BU da hedeflerim arasında. Üçüncü olarak da daha ucuza mal edilebilen güneş enerji sistemleri. Tek sorun bunu elde edeceğimiz sistem. Bu sistemler biraz pahalı. Eğer daha ucuza mal edilen bir güneş enerji sistemi yapsak kim kullanmaz ki? Herkesin evinin çatısında bir panel olsa ne güzel olur değil mi?”

Projede ilk danışmanım babam

Ailesinden de büyük destek alan Karaal, “Babam fizik, annem biyoloji öğretmeni. Elektrik konusunda babamdan yardım alıyorum. Robotik proje yaptığımda bağlantılar için ilk danışmanım babam oluyor. Bir de ablam var, tıp öğrencisi. Bana en çok destek olan kişi o” dedi.