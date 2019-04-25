10 yıl içerisinde Ay'a üs kuracağız

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Çin Ulusal Uzay İdaresi (CSNA) Başkanı Zhang Kejian, Ay'ın güney kutup bölgesinde araştırma istasyonu inşa etmeyi planladıklarını belirtti.

Çin'in uzun vadeli Ay planlarını kabataslak açıklayan Kejian, "CSNA, Ay araştırmalarına yönelik önemli adımlar attı. Bu yılın başlarında Çin, Chang'e-4 uzay aracını Ay’ın uzak tarafına başarıyla indirdi ve ayrıca Tiangong-1 ve Tiangong-2 olmak üzere iki geçici uzay istasyonuna astronot yerleştirdi. CSNA önümüzdeki yıllarda daha büyük ve daha kalıcı bir istasyonu yörüngeye yerleştirmeyi planlıyor." dedi.

Kalıcı istasyonun ilk bölümlerinin 2020 yılının ilk yarısında ülkenin yeni roketi Long March-5B ile yörüngeye ulaşacağı bildirildi. Kejian, “Misyon, Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) ile ilişkilendirilmeyecek. ISS operasyonel ömrünün sonuna ulaşıyor, ayrıca Amerika Birleşik Devletleri ve Çin uzay uçuşu çabaları konusunda iş birliği yapmıyorlar." ifadesini kullandı.

Kejian ayrıca, başlangıçta 2017 yılında piyasaya sürülmesi planlanan mürettebatsız bir uzay aracı olan Chang'e-5'in, 2019'da Ay’a ulaşacağını ve örneklerle geri dönmeye çalışacağını açıkladı.

Çin şu anda ABD dışındaki herhangi bir ülkeden daha fazla roket gönderiyor. ABD, Rusya olmadan astronotlarını uzaya taşıyamıyor; bu modeli, SpaceX gibi şirketler aracılığıyla kâr amacı gütmeyen roketler kullanarak değiştirmeyi planlıyor.

Amerikalı yetkililer de, yakın zamanda Ay’a geri dönüp gezegende uzun süre kalmayı planladıkları “Ay misyonu”nu açıkladılar. Buna göre, ABD 2024 yılına kadar Ay'a ilk insanlı inişini yapmayı planlıyor.