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  3. Konyaspor Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Konyaspor Galatasaray maçı şifresiz mi?

Konyaspor Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Konyaspor Galatasaray maçı şifresiz mi?

Konyaspor Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda" Konyaspor Galatasaray maçı şifresiz mi"

'Konyaspor Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Konyaspor Galatasaray maçı şifresiz mi?' sorularının yanıtları herkes tarafından merak ediliyor. Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray karşılaşmadan galibiyetle ayrılması durumunda averajla liderliğe yükselecek. Galatasaray haftaya 59 puanla ikinci, 37 puana sahip Atiker Konyaspor ise 10. sırada girdi. Konyaspor Galatasaray karşılaşmasını hakem Mete Kalkavan yönetecek. Konyaspor Galatasaray maçı nasıl izlenir? Konyaspor Galatasaray maçı hakkında merak edilenlerin tümü haberimizin içerisinde yer alıyor.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray için bu karşılaşma oldukça önem teşkil ediyor. Galatasaray haftaya 59 puanla ikinci, 37 puana sahip Atiker Konyaspor ise 10. sırada girdi. Sarı kırmızılı takımın karşılaşmayı kazanması durumunda averajla liderliğe yükselecek ve şampiyonluk şansı artacak. Bu önemli karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Uzun süredir kazanamayan Konyaspor, Galatasaray'ı yenerek kötü gidişini durdurmak istiyor.  Spor Toto Süper Lig'de haftanın kapanış maçında Atiker Konyaspor ile Galatasaray kritik bir mücadeleye çıkacak. Peki, Konyaspor Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Konyaspor Galatasaray maçı şifresiz mi? Konyaspor Galatasaray maçı nasıl izlenir? İşte tüm merak edilenleri sizler için araştırdık.. 

KONYASPOR GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? 
Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak maçı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Konyaspor Galatasaray maçı beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak . 

KONYASPOR GALATASARAY MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?
Konyaspor Galatasaray maçı şifreli.Konyaspor Galatasaray maçı beIN SPORTS HD1'den izlenebilecek. 

KONYASPOR - GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER...
Konyaspor: Serkan, Skubic, Uğur, Diagne, Zuta, Jonsson, Jevtovic, Ömer Ali, Milosevic, Fofana(Hurtado), Jahovic
Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama. Donk, Nagatomo, Fernando, Ndiaye, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Diagne

4 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA
Galatasaray'da Atiker Konyaspor maçı öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı futbolcular Younes Belhanda, Emre Akbaba, Martin Linnes ve Emre Taşdemir, sarı kart görmeleri durumunda 31. haftadaki Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.  Galatasaray'da bu karşılaşma öncesi Marcao'nun ise sakatlığı bulunuyor.

 

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