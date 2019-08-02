Zungu iddiası

Amiens forması giyen orta saha oyuncusu Bongani Zungu’nun Beşiktaş’ın radarına girdiği iddia edildi.

AKŞAM

BEŞİKTAŞ’IN orta saha transferinde Bongani Zungu ile ilgilendiği öne sürüldü. Soccer Laduma’da yer alan habere göre; Amiens forması giyen orta saha oyuncusu Bongani Zungu için Beşiktaş’ın ilgisi bulunuyor. Siyah-Beyazlılar’ın, Güney Afrikalı futbolcunun transferini bitirebilmek için uzun süreli sözleşme ve cazip bir bonservis teklifi yapması gerektiği belirtildi. Amiens’in teklif gelmesi halinde nasıl yanıt vereceğinin şu anda belirsiz olduğu kaydedildi.

2021’DE SONA ERİYOR

Kariyerine Dynamos FC takımında başlayan orta saha oyuncusu Bongani Zungu; Pretoria, Sundowns, Guimaraes ve Amiens formalarını giydi. Güney Afrika Milli Takımı’nda da oynayan 26 yaşındaki oyuncunun 2021 yılına kadar Amiens Kulübü ile resmi sözleşmesi bulunuyor.