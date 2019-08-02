Zungu iddiası

AKŞAM
BEŞİKTAŞ’IN orta saha transferinde Bongani Zungu ile ilgilendiği öne sürüldü. Soccer Laduma’da yer alan habere göre; Amiens forması giyen orta saha oyuncusu Bongani Zungu için Beşiktaş’ın ilgisi bulunuyor. Siyah-Beyazlılar’ın, Güney Afrikalı futbolcunun transferini bitirebilmek için uzun süreli sözleşme ve cazip bir bonservis teklifi yapması gerektiği belirtildi. Amiens’in teklif gelmesi halinde nasıl yanıt vereceğinin şu anda belirsiz olduğu kaydedildi.
2021’DE SONA ERİYOR
Kariyerine Dynamos FC takımında başlayan orta saha oyuncusu Bongani Zungu; Pretoria, Sundowns, Guimaraes ve Amiens formalarını giydi. Güney Afrika Milli Takımı’nda da oynayan 26 yaşındaki oyuncunun 2021 yılına kadar Amiens Kulübü ile resmi sözleşmesi bulunuyor.
Taraftarlar, tecrübeli forvet için KAP açıklaması beklerken oyuncunun ülkesi Kolombiya’da bu transferin bittiği vurgulandı. Falcao için, “Monaco yerine ateşli Galatasaray taraftarının karşısına çıkacak” dendi.
AUDİ Cup’ta Bayern ve Real bozgunu birkaç mevki için kırmızı alarm çaldırdı.İşte Fenerbahçe ile ilgili son transfer haberleri...
İtalyan basını Galatasaray’ın, Lucas Biglia’ya bir kez daha talip olduğu iddia etti.
Fırtına 2 milyon euro önerdi, Daniel Sturridge ise 3 milyon euro istiyor. Ayrıca İngiliz golcü, 2 milyon euro da imza parası talep etti. Görüşmeler sürüyor.
Senegalli forvet, bugün Al Rayyan için sağlık kontrolünden geçecek. 27 yaşındaki futbolcu için Galatasaray’a 14 milyon euro ödeneceği belirtildi.
Amiens forması giyen orta saha oyuncusu Bongani Zungu’nun Beşiktaş’ın radarına girdiği iddia edildi.
Trabzonspor, İngiltere Championship ekibi Milwall’ın 32 yaşındaki kalecisi Bartosz Bialkowski için teklifini yaptı. Pazarlıkların devam ettiği aktarıldı.