Zlatan atmaya başladı, Milan deplasmanda kazandı

Milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu maçta 64 dakika forma giydi. Milan'a gelibiyeti getiren golleri 46. Rafael Leao ve 64. dakikada Zlatan Ibrahimovic kaydetti.
Bu sonuçla Cagliari 29 puanla 6. sırada kalırken, Milan ise 25 puanla 8. sıraya yükseldi. 20. haftada Milan, Udinese'yi konuk ederken; Cagliari ise Brescia deplasmanına gidecek.
ZLATAN GERİ DÖNDÜ
Amerika macerasından sonra Avrupa'ya dönen 38 yaşındaki Zlatan Ibrahimovic, yeni takımı ile 2. maçında ilk golünü attı.
Serie A'daki 123. golünü atan Zlatan Ibrahimovic, 5 büyük ligde attığı 268 golle tarihin en golcü 11. oyuncusu oldu.
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