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  3. Zirvede yüksek gerilim! Trabzonspor-Galatasaray muhtemel 11'ler

Zirvede yüksek gerilim! Trabzonspor-Galatasaray muhtemel 11'ler

Zirvede yüksek gerilim! Trabzonspor-Galatasaray muhtemel 11'ler

Trabzonspor, bugün Galatasaray’ı ağırlayacak. Aslan’ın puan kaybına tahammülü yok. Fırtına ise rakibini mağlup ederek şampiyonluk yarışında Cim-Bom’a büyük bir darbe vurmak istiyor. Aslan’ın çok eksiği var.

AKŞAM

SÜPER Lig’de haftanın maçı bugün oynanacak. Geride kalan bölümde istediği performansı sergileyemeyen G.Saray, 12 karşılaşmada aldığı 5 galibiyet ve 4 beraberlikle 19 puan topladı. Trabzonspor ise 6 galibiyet ve 4 beraberlik sonucunda 22 puan elde etti. Galatasaray’da tedavileri süren Falcao, Andone ve Şener ile sezonu kapatan Luyindama, müsabakada forma giyemeyecek. Sarı kart cezalısı olan Babel de Trabzon maçının kadrosunda yer alamayacak. Trabzonspor, 18 Aralık 2016’da açılışı gerçekleştirilen Medical Park Stadı’nda G.Saray ile yaptığı 3 lig maçını da kayıpsız tamamladı. Norveçli forvet Alexander Sörloth, SarıKırmızılılar karşısında Bordo-Mavili ekibin gol umudu olacak. Taraftarlar, Galatasaray maçının biletlerine yoğun ilgi gösterdi. 90 ile 700 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunulan biletlerin büyük bölümünün tükendiği, maç saatine kadar biletlerin tamamının satılmasının beklendiği öğrenildi.

MUHTEMEL 11’LER:

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Campi, Hüseyin, Kamil Ahmet, Mikel, Hosseini, Sosa, Yusuf, Nwakaeme, Sörloth

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Ahmet, Donk, Marcao, Emre Taşdemir, Seri, Lemina, Feghouli, Ömer, Adem


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