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  3. Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekimi Perşembe günü

Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekimi Perşembe günü

Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekimi Perşembe günü

Fenerbahçe'nin dahil olacağı 4. eleme turunun kura çekimi 3 Ekim Perşembe günü yapılacak.

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turunun kura çekimi 3 Ekim Perşembe günü yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kura çekimi TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri saat 11.00'de gerçekleşecek.

Kura çekimine 3. turda rakiplerini eleyen takımların yanı sıra, Süper Lig ekipleri Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor, Çaykur Rizespor, Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, İstikbal Mobilya Kayserispor, İttifak Holding Konyaspor ve MKE Ankaragücü'nün de yer aldığı 54 takım katılacak.

Maçlar tek maçlı eleme sistemiyle oynanacak.

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