Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur programı açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur ilk maçlarının programı açıklandı.
Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur ilk maçlarının programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre kupada 3, 4 ve 5 Aralık'taki müsabakaların programı şöyle:
3 Aralık Salı:
13.00 Fatih Karagümrük-Göztepe (Vefa)
14.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Keçiörengücü (Yeni Malatya)
16.30 Aytemiz Alanyaspor-Adanaspor (Bahçeşehir Okulları)
18.30 Esenler Erokspor-Demir Grup Sivasspor (Esenler)
20.45 Fenerbahçe-İstanbulspor (Ülker)
4 Aralık Çarşamba:
13.00 Hekimoğlu Trabzon-Medipol Başakşehir (Vakfıkebir İlçe)
13.45 Eyüpspor-Antalyaspor (Stadı açıklanmadı)
14.30 Kasımpaşa-Vanspor Futbol Kulübü (Recep Tayyip Erdoğan)
16.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Bursaspor (Erzurum Kazım Karabekir)
18.30 Altay-Trabzonspor (İzmir Atatürk)
20.45 Galatasaray-Tuzlaspor (Türk Telekom)
5 Aralık Perşembe:
13.00 Kırklarelispor-Gaziantep Futbol Kulübü (Kırklareli Atatürk)
14.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Manisa Futbol Kulübü (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.30 Altınordu-Yukatel Denizlispor (Gazi Mustafa Kemal Atatürk)
18.30 Çaykur Rizespor-Yılport Samsunspor (Çaykur Didi)
20.45 Beşiktaş-Anagold 24Erzincanspor (Vodafone Park)