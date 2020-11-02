Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur maçları başlıyor

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. turun perdesi yarın açılacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kupada 3. tur mücadeleleri, yarın oynanacak 6 karşılaşmayla başlayacak.
Üçüncü turda, tek maç eleme usulüne göre 4 Kasım Çarşamba ve 5 Kasım Perşembe günü yapılacak müsabakaların ardından 4. tura yükselen takımlar belli olacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur maçlarının programı şöyle:
Yarın:
13.00 Balıkesirspor-Esenler Erokspor (Balıkesir Atatürk)
13.00 Tuzlaspor-Bayburt İl Özel İdare (Tuzla Belediye)
15.30 Adanaspor-68 Aksaray Belediyespor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
15.30 Altay-Karatay Termal 1922 Konyaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
18.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Karbel Karaköprü Belediyespor (Erzurum Kazım Karabekir)
20.30 MKE Ankaragücü-Kocaelispor (Eryaman)
4 Kasım Çarşamba:
13.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Belediye Derincespor (Bandırma 17 Eylül)
13.00 Ankara Keçiörengücü-Büyükçekmece Tepecikspor (Aktepe)
13.00 Menemenspor-Anagold 24Erzincanspor (Menemen İlçe)
13.00 Ümraniyespor-Kırklarelispor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
13.00 Ankaraspor-Pazarspor (Osmanlı)
13.00 Beypiliç Boluspor-Hacettepe (Bolu Atatürk)
13.00 Giresunspor-Tekirdağspor (Giresun Atatürk)
15.30 Altınordu-Fethiyespor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
15.30 Adana Demirspor-Alanya Kestelspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
15.30 Fatih Karagümrük-Nevşehir Belediyespor (Vefa)
18.00 Hes Kablo Kayserispor-Yomraspor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
20.30 Bursaspor-Karşıyaka (Bursa Büyükşehir Belediye)
5 Kasım Perşembe:
13.00 Yılport Samsunspor-Muğlaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
13.00 Bodrumspor-Niğde Anadolu FK (Bodrum İlçe)
13.00 Manisa FK-Gümüşhanespor (Mümin Özkasap Spor Tesisleri)
13.00 İnegölspor-Sultanbeyli Belediyespor (İnegöl İlçe)
13.00 Kahramanmaraşspor-Somaspor (12 Şubat)
13.00 Sancaktepe FK-Serik Belediyespor (15 Temmuz)
13.00 Tarsus İdmanyurdu-İçel İdmanyurdu (Tarsus İlçe)
13.00 Zonguldak Kömürspor-Darıca Gençlerbirliği (Devrek İlçe)
13.00 Afjet Afyonspor-Kardemir Karabükspor (Zafer)
13.00 Uşakspor-Şile Yıldızspor (Uşak 1 Eylül)
13.00 Kırşehir Belediyespor-Yozgatspor 1959 (Kırşehir Ahi)
13.00 Çorum FK-Eyüpspor (Çorum Şehir)
13.00 GMG Kastamonuspor-Amed Sportif Faaliyetler (Kastamonu Gazi)
13.00 Ankara Demirspor-Mamak FK (TCDD Ankara Demirspor)
13.00 Ergene Velimeşespor-Karacabey Belediyespor (Mustafa Kemal Atatürk)
13.00 Sarıyer-Turgutluspor (Yusuf Ziya Öniş)
13.00 Vanspor FK-Sivas Belediyespor (Van Atatürk)
13.00 Pendikspor-Düzcespor (Pendik)
13.00 Hekimoğlu Trabzon-52 Orduspor (Ortahisar Yavuz Selim)
15.30 İstanbulspor-Elazığspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
15.30 Sakaryaspor-Diyarbekirspor (Yeni Sakarya Atatürk)
15.30 Eskişehirspor-Cizrespor (Eskişehir Yeni)
15.30 Akhisarspor-Etimesgut Belediyespor (Spor Toto Akhisar)
18.00 Yeni Malatyaspor-Artvin Hopaspor (Yeni Malatya)
20.30 Atakaş Hatayspor-Şanlıurfaspor (Antakya Atatürk)
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