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aksam.com.tr
  • 02 Ekim 2020 Cuma 15:45
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Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. ve 2. eleme turu kuraları çekildi

Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. ve 2. eleme turu kuraları çekildi

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Ziraat Türkiye Kupası'nda 2020-2021 sezonunda oynanacak olan maçlarda 1 ve 2. eleme turu eşleşmeleri belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası’nda 1 ve 2. eleme turu eşleşmeleri belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, kura çekimi TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop nezaretinde gerçekleştirildi.

Misli.com TFF 3. Lig’den 42 takımın katılacağı 1. Eleme Turu ile TFF 3. Lig’den diğer 25 ekip ve 1. Eleme Turu’nu geçen 21 takım olmak üzere toplam 46 ekibin yer alacağı 2. Eleme Turu kuralarının çekimine, TFF Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik, Profesyonel Kurul Genel Direktörü Tuncay Yanık ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın katıldı.

Ziraat Türkiye Kupası’nda tek maç eleme usulüne göre oynanacak 1. eleme turu müsabakaları 13, 14 ve 15 Ekim’de, 2. eleme turu maçları da 20, 21 ve 22 Ekim’de yapılacak.

Türkiye Kupası’nda 1 ve 2. tur eşleşmeleri şöyle:

1. Tur eşleşmeleri

Şile Yıldızspor - Modafen

Arnavutköy Belediyespor - Çengelköy

Yalovaspor - Halide Edip Adıvarspor

1877 Alemdağspor - Edirne Belediyesi Paş Edirnespor

Tekirdağspor - Bayrampaşa

Belediye Kütahyaspor - Bursa Yıldırımspor

Bergama Belediyespor - Manisaspor

Kırıkkale Büyük Anadoluspor - Gölcükspor

Altındağspor - Çankaya FK

Tokatspor - Erbaaspor

Çarşambaspor - Yozgatspor 1959

52 Orduspor - Arhavispor

Fatsa Belediyespor - Yomraspor

Mardin Fosfatspor - Siirt İl Özel İdaresi

Elazığ Karakoçan FK - Batman Petrolspor

Kozanspor - Kahta 02 Spor

Malatya Yeşilyurt Belediyespor - Adıyaman 1954 Spor

İçel İdmanyurdu - Ceyhanspor

İskenderun FK - Payasspor

Alanya Kestelspor - Karaman Belediyespor

Isparta 32 Spor - Kemerspor 2003

2. Tur eşleşmeleri

Çatalspor - Şile Yıldızspor / Modafen

Büyükçekmece Tepecikspor - 1877 Alemdağspo r/ Edirne Belediyesi Paş Edirnespor

Tekirdağspor / Bayrampaşa - Silivrispor

Sultanbeyli Belediyespor - Yalovaspor / Halide Edip Adıvarspor

Esenler Erokspor - Arnavutköy Belediyespor / Çengelköy

Belediye Kütahyaspor /Bursa Yıldırımspor - Darıca Gençlerbirliği

Karşıyaka - Bergama Belediyespor / Manisaspor

Bucaspor 1928 - Somaspor

Belediye Derincespor - Altındağspor / Çankaya FK

Kırıkkale Büyük Anadoluspor / Gölcükspor - Düzcespor

Tokatspor / Erbaaspor - Çarşambaspor / Yozgatspor 1959

Ağrı 1970 Spor - 52 Orduspor / Arhavispor

1954 Kelkit Belediyespor - Artvin Hopaspor

Ofspor - Fatsa Belediyespor / Yomraspor

Elazığ Karakoçan FK / Batman Petrolspor - Diyarbekirspor

Cizrespor - Mardin Fosfatspor / Siirt İl Özel İdaresi

Nevşehir Belediyespor - Kozanspor / Kahta 02 Spor

68 Aksaray Belediyespor - Malatya Yeşilyurt Belediyespor / Adıyaman 1954 Spor

Karbel Karaköprü Belediyespor - Osmaniyespor

İçel İdmanyurdu / Ceyhanspor - İskenderun FK / Payasspor

Muğlaspor - Kızılcabölükspor

Fethiyespor - Nazilli Belediyespor

Isparta 32 Spor / Kemerspor 2003 - Alanya Kestelspor / Karaman Belediyespor

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