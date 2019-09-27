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Zinedine Zidane'ın yerine Mauricio Pochettino

Zinedine Zidane'ın yerine Mauricio Pochettino

Real Madrid'de kötü gidişatın devam etmesi durumunda, Zinedine Zidane'ın yerine geçecek isim belli oldu.

Geçtiğimiz hafta Paris Saint-Germain karşısında alınan 3-0'lık mağlubiyet sonrası, Osasuna galibiyeti gelmiş olsa bile Real Madrid'de sular durulmuyor.

Sezona istediği gibi bir başlangıç yapamayan ve geçen sezon yaşadığı problemlere çözüm bulamayan Madrid ekibinde, teknik direktör Zinedine Zidane'ın koltuğu sallanmaya başladı.

Alınacak herhangi bir kötü sonuç için ise Real Madrid yönetiminin B planı hazır!

Mirror gazetesinde yer alan habere göre, Real Madrid olası bir kötü durumda Zinedine Zidane'ın koltuğunu Mauricio Pochettino ile dolduracak.

Real Madrid'in B Planı olan ve yılda 8.5 milyon pound kazanan Pochettino'nun, Tottenham Hotspur ile 2023 yılına kadar kontratı bulunuyor.

(Sporx)

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