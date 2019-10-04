Zinedine Zidane: Şampiyonlar Ligi'nde geri döneceğimizden kimsenin şüphesi olmasın

Real Madrid Teknik Direktörü Zidane, bu hafta La Liga'da oynayacakları Granada maçından önce açıklamalarda bulundu.

Şampiyonlar Ligi'nde Brugge karşısında bir kazaya uğradıklarını ifade eden Zidane, "İçinde bulunduğumuz durumu biliyoruz ancak Real Madrid, söylendiği kadar kötü durumda değil.Şampiyonlar Ligi'nde Brugge karşısında bir kaza yaşadık ancak geri döneceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Bugün neler yapabileceğimize odaklanıyoruz, çalışıyoruz ve eksiklerimizi kapatmak için çaba gösteriyoruz" dedi.

Lucas Vázquez'e olan tepkileri de değerlendiren Zidane, "Bir futbolcunun ıslıklanması tüm takımı etkileyebilir. Hangi futbolcu olursanız olun, tribünler sizi ıslıklıyorsa bundan etkilenirsiniz ve daha sonra bu etki tüm takıma yayılır. Taraftarın elbette protesto hakkı var ancak burada biraz daha stratejik davranmalısınız" şeklinde konuştu.

(Sporx)