Zinedine Zidane, Real Madrid yönetimine 5 kişilik gönderilecek listesi sundu
Gelecek sezon La Liga ve Şampiyonlar Ligi’nde ipi göğüsleyecek bir takım kurmak isteyen Real Madrid’de teknik direktör Zinedine Zidane şimdiden çalışmalara başladı.
TM Dijital Haber Merkezi
Yaz transfer dönemi için yaklaşık 500 milyon Euro bütçe ayıran Eflatun-Beyazlılar’ın hedefinde Mbappe, Hazard, Pogba gibi isimler bulunurken yolların ayrılacağı futbolcular da belirlendi. Teknik Direktör Zinedine Zidane, yönetime 5 kişilik kara listeyi sundu.
İLK SIRADA BALE VAR
Rekor bedelle Real Madrid’e transfer olan Gareth Bale, listenin en tepesinde bulunuyor. Başkent ekibi, 30 yaşındaki yıldız futbolcuyu etkisiz performansı, çok sık sakatlanması ve takımın en fazla maaş alan oyuncularından biri olması sebebiyle gözden çıkardı.
Zizou’nun listesindeki diğer isimler ise Marcos Llorente, Dani Ceballos, Sergio Reguilon ve Mariano Diaz.
Geleceği henüz netleşmeyen Keylor Navas, Raphael Varane ve Isco da topun ağzında.