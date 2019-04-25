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  3. Zinedine Zidane, Jadon Sancho'yu Real Madrid'e istiyor

Zinedine Zidane, Jadon Sancho'yu Real Madrid'e istiyor

Zinedine Zidane, Jadon Sancho'yu Real Madrid'e istiyor

Real Madrid'in önümüzdeki sezon için Borussia Dortmund'dan Jadon Sancho'yu transfer etmek istediği öne sürüldü.

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Alman basınından Bild'de yer alan habere göre, Real Madrid'in teknik direktörü Zinedine Zidane, Dortmund'dan Jadon Sancho'yu kadrosunda görmek istiyor.

Haberde, Borussia Dortmund'un Sanco'nun transferi için en az 180 milyon euro bonservis ücreti talep ettiği belirtildi.

Manchester City akademisinden Borussa Dortmund'a 7.8 milyon euroya transfer olan Sancho, bu sezon 39 maçta 12 gol attı ve 18 asist yaptı.

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