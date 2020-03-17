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aksam.com.tr
  • 17 Mart 2020 Salı 07:35
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  • 17 Mart 2020 Salı 07:35

Zico koronavirüs test sonucunu paylaştı

Zico koronavirüs test sonucunu paylaştı

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Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Arthur Zico, koronavirüs testinin negatif çıktığını belgesiyle yayınladı.

Brezilyalı efsane futbol adamı, eski Fenerbahçe teknik direktörü Arthur Zico, sosyal medya üzerinden yaptırdığı koronavirüs testini yayınladı.

Zico paylaşımında raporunun temiz çıktığını takipçileriyle paylaştı.

Brezilyalı ismin Fenerbahçe'deki tercümanı Samet Güzel, twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Zico ile görüştüğünü ve yakın zamanda bir test daha yaptıracağını öğrendiğini takipçileriyle duyurdu. Samet Güzel paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Zico'nun Corona virus testi "negatif". Demin konuştum, Şu anda evinde ailesi ile birlikte ve sağlığı yerinde sevgili dostlar. Test negatif çıktıktan sonra, test sonucu pozitif çıkan Jorge Jesus ile roportaja gittiğini, biraz bekleyip tekrar test yaptıracağını da ek bilgi olarak iletti."

Zico yaptığı açıklamada ise, "İçiniz rahat olsun. Test yaptırdım ve sonuç negatif çıktı. Ancak tedbirleri sakın elden bırakmayalım. Hep birlikte yetkililerin tavsiyelerine uyalım. Her birlikte, insanların sağlığı için" ifadelerini kullandı.

Zico'nun yayınladığı koronavirüs testi:

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