Zenit'in yıldız golcüsü Artem Dzyuba, Fenerbahçe'ye önerildi

Fenerbahçe yeni sezon transferleri için girişimlere şimdiden başladı. Forvet takviyesi de yapmak isteyen Sarı-Lacivertli yönetime Artem Dzyuba önerildi. Golcü futbolcunun Zenit ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

Fenerbahçe’nin yeni sezon öncesi kadroda birçok pozisyonu takviye etmesi bekleniyor. Bunu bilen menajerler şimdiden Sarı-Lacivertliler’e oyuncu önermeye başladı. Yönetime her gün birçok futbolcu teklifi geliyor. Bunlardan bazıları, inceleme alınıyor. Fenerbahçe’nin dikkatini çeken önerilerden biri de Artem Dzyuba oldu. Rus golcünün Zenit ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Kulübü, ligde 21 maçta 13 gol atıp 10 asiste imza atan 31 yaşındaki yıldızın takımda kalmasını istiyor. Ancak Dzyuba, kariyerinin son bölümünde yeni bir maceranın peşinde.



MENAJERİ JORGE MENDES

Golcü oyuncunun dünyaca ünlü menajeri Jorge Mendes, futbolcusunu birçok kulübe teklif ederken Fenerbahçe’yi de es geçmedi. Muriç’e yaz aylarında teklif gelmesi beklendiği için yönetim, bonservisi elinde olacak Dzyuba’ya sıcak bakıyor.

(Fanatik)