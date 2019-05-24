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  3. Zeki Yıldırım'ın Gençlerbirliği'yle anlaştığı iddia edildi

Zeki Yıldırım'ın Gençlerbirliği'yle anlaştığı iddia edildi

Zeki Yıldırım'ın Gençlerbirliği'yle anlaştığı iddia edildi

Antalyaspor’un orta saha oyuncusu Zeki Yıldırım’ın gelecek sezon için Gençlerbirliği ile anlaştığı öne sürüldü.

Bir yıl aradan sonra yeniden Süper Lig’e yükselen Gençlerbirliği’nin dış transferde ilk olarak Antalyasporlu 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Zeki Yıldırım ile anlaştığı iddia edildi. Kırmızı-beyazlı takımın alt yapısından yetişen Zeki Yıldırım, bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle çok az süre alabilmişti.

Antalyaspor’da bir yıl daha sözleşmesi bulunan Zeki, bu sezon kırmızı-beyazlı formayı 10 kez giyebildi. Öte yandan Yıldırım'ın transferi noktasında kulübe resmi bir teklifin gelmediği öğrenildi.

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