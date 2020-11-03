  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 03 Kasım 2020 Salı 13:40
  • |
  • Son Güncelleme:

Zeki Rıza Sporel vefatının 51. yılında anıldı

Zeki Rıza Sporel vefatının 51. yılında anıldı

Paylaş

Fenerbahçe Kulübü, eski futbolcusu ve başkanı Zeki Rıza Sporel'i ölümünün 51. yılında andı.

Kulübün Twitter hesabında yer alan mesajda, "Çubuklu ve milli forma altında ilklere imza atan, soyadını Atamızdan alan, eski başkanımız ve kaptanımız Zeki Rıza Sporel'i saygı, sevgi ve minnetle anıyoruz." ifadelerine yer verildi.

1898'de doğan Zeki Rıza Sporel 1922-1923'te gol yemeden İstanbul Ligi'nde şampiyon olan sarı-lacivertli takımın formasını giydi. Sporel, A Milli Futbol Takımı'nın 26 Ekim 1923'te Romanya ile oynadığı ve 2-2 berabere kaldığı maçta 2 gol atarak milli takımın ilk gollerini atan oyuncu olarak tarihe geçti.

Sporel, 1955-1958 yılları arasında da Fenerbahçe Kulübünün başkanlığını yapmıştı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Galatasaray'da Ocak ayında 7 imza birden
Galatasaray'da Ocak ayında 7 imza birden

Galatasaray'da Ocak ayında 7 imza birden

Beşiktaş'ta flaş Adem Ljajic kararı
Beşiktaş'ta flaş Adem Ljajic kararı

Beşiktaş'ta flaş Adem Ljajic kararı

Galatasaray'da Loic Remy pişmanlığı
Galatasaray'da Loic Remy pişmanlığı

Galatasaray'da Loic Remy pişmanlığı

Bisikletin yıldızları Sakarya'da şampiyona başladı

SPOR GÜNDEMİ

Samet Aybaba sürprizi! İtiraf geldi
Samet Aybaba sürprizi! İtiraf geldi

Samet Aybaba sürprizi! İtiraf geldi

Eddie Newton'ın ayrılığı sonrası Trabzonspor'da teknik direktör arayışları sürerken adaylardan biri de Samet Aybaba idi. Tecrübeli antrenör, Bordo-Mavililerle görüştüğünü ifade ederken resmi bir teklif almadığını dile getirdi.

Onyekuru Cimbom'a ilk kez şart koştu: Bunu yaparsanız gelirim
Onyekuru Cimbom'a ilk kez şart koştu: Bunu yaparsanız gelirim

Onyekuru Cimbom'a ilk kez şart koştu: Bunu yaparsanız gelirim

Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde yeniden kiralamak istediği Henry Onyekuru, ilk kez Sarı-Kırmızılılara şart koştu. Başarılı futbolcu, Cimbom'a “6 aylığına gelmem, 1.5 yıllık anlaşma sağlarsanız dönmek isterim” dedi.

'Uzun yıllardır böylesini görmemiştim'
'Uzun yıllardır böylesini görmemiştim'

'Uzun yıllardır böylesini görmemiştim'

'Uzun yıllardır böylesini görmemiştim'

Sergen Yalçın'dan yeni sistem: 3-5-2
Sergen Yalçın'dan yeni sistem: 3-5-2

Sergen Yalçın'dan yeni sistem: 3-5-2

İmkansızlıklara rağmen taktisyenliğini konuşturan tecrübeli çalıştırıcı 2-5-3 sistemini getirdi. Siyah-beyazlılar artık özellikle iç saha maçlarına tamamen ofansif bir anlayışla çıkacak.

Mustafa Reşit Akçay, Trabzonspor'u açıkladı
Mustafa Reşit Akçay, Trabzonspor'u açıkladı

Mustafa Reşit Akçay, Trabzonspor'u açıkladı

Trabzonspor ile ismi anılan Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay, bordo-mavili kulübün kendisine ihtiyaç duyması halinde göreve hazır olduğunu belirterek, "Söz konusu Trabzonspor ise gerisi teferruattır" dedi.

Erol Bulut'tan tarihe geçen istatistik
Erol Bulut'tan tarihe geçen istatistik

Erol Bulut'tan tarihe geçen istatistik

Teknik direktör Erol Bulut, Fenerbahçe'de önemli bir istatistik elde etti.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.