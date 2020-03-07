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aksam.com.tr
  • 07 Mart 2020 Cumartesi 22:52
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  • 07 Mart 2020 Cumartesi 22:52

Zeki Murat Göle: İstediğimiz yerde hiç değiliz

Zeki Murat Göle: İstediğimiz yerde hiç değiliz

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Fenerbahçe'de Denizlispor maçında takımın başında yer alan teknik sorumlu Zeki Murat Göle, Denizlispor ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Oyunu değerlendiren antrenör, "İlk 10 dakika istediğimiz oyunu oynayamadık, sonra duran toptan golü bulduk. Hiç planlarda olmayan kırmızı kart ve penaltı sonrasında oyunun dengesi bozuldu. Devre arasındaki konuşmalar sonrasında ikinci yarıya daha dengeli ve kompakt başlama kararı aldık ve oyuncular da uyguladı." diye konuştu.

Kupayı kazanmaları gerektiğini söyleyen Zeki Murat Göle, "Çok üzgünüz, istediğimiz yerde değiliz, zor bir süreç ama hala fırsatlar var, örnek olarak Türkiye Kupası gibi. Çok daha almamız gereken puanlar ve çıkmamız gereken basamaklar var" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Göle, Max Kruse için, "Kruse'nin bağlarında problem olma ihtimali var. Sağlık kurulu bilgilendirecektir." dedi.

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