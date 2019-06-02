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02 Haziran 2019 Pazar 22:59 | Son Güncelleme: 02 Haziran 2019 Pazar 22:59

Zeki Çelik: Bu anı çok bekliyordum

Zeki Çelik: Bu anı çok bekliyordum

A Milli Takım'ın Özbekistan'ı 2-0 mağlup ettiği hazırlık maçında golleri atan Mehmet Zeki Çelik, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Hazırlık maçında Özbekistan'ı 2-0 mağlup eden A Milli Takım'da gollerin sahibi Mehmet Zeki Çelik maçın ardından konuştu.

"BU ANI ÇOK BEKLİYORDUM"

Maçı değerlendiren Zeki Çelik, "Bizim için güzel bir maç oldu. Alanya'daki ilk maçı kazandık. İyi oynadığımızı düşünüyordum. Bu anı çok bekliyordum. Gol attığım için mutluyum. Güzel oldu." dedi.

"ÖNEMLİ OLAN TEK YÜREK OLMAK"

Maç sonu konuşan bir diğer isim Efecan Karaca, "Alanya'ya teşekkür ediyorum. Bizim için iyi bir hazırlık maçı oldu. Artık yarından itibaren Fransa maçına hazırlanacağız. Oynayıp oynamamak önemli değil. Önemli olan tek yürek olmak. Milletçe tek yürek olup Fransa maçına hazırlanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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