Zekeriya Alp, iki hakemde koronavirüs çıktığını açıkladı

MHK liglere verilen aranın sona ermesinden sonra tüm hakemlerin hazır olması amacıyla e-eğitim platformu üzerinden bir uygulama başlattı. Zekeriya Alp, "Hakemlerimizin hepsi ile irtibata geçtik. Korona virüs ile ilgili sıkıntısı olup olmadıklarını sorduk. Çok şükür sadece iki hakemimizin pozitif sonuçları dışında endişe edeceğimiz bir olayımız yok."

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Zekeriya Alp, birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu. Alp, liglerin başlayabileceği tarihten karantina sürecine kadar birçok konuda önemli açıklamalar yaparken, iki hakemin corona virüsü testinin pozitif çıktığını belirtti...

İki hakem pozitif

Teknik, disiplin ve VAR müdahaleleri ile ilgili kararları sorulan hakem ile gözlemciler, Oğuz Sarvan başkanlığındaki heyet tarafından değerlendirilip, geri dönüşüm sağlanıyor.MHK Başkanı Alp liglere verilen uzun arayı eğitimler ve antrenmanlar ile doğru kullanmayı hedeflediklerini, teknolojik olanaklar sayesinde hakemlerin ortamdan kopmasının engellendiğini söyledi. Amaçlarının futbol başladığı zaman hakemleri de hazır tutmak olduğuna vurgu yaptı.Herkes gibi haftalardır kendini karantinaya alan Alp, aldıkları önlemleri, uyguladıkları yöntemleri ve geleceğe dair beklentilerini şöyle anlattı:

"Önce sağlık diyoruz"

MHK olarak on gün önce Türkiye’deki tüm hakemlere (8 bini aşkın) mesaj yolladık. Kurulumuzun bölge sorumluları, İl hakem kurulları ve bölgesel hakem kurulları üzerinden hakemlerimizin hepsi ile irtibata geçtik. Zincirleme bir iletişim kurduk, çok güzel geri dönüşler aldık. Korona virüs ile ilgili sıkıntısı olup olmadıklarını sorduk. Çok şükür sadece iki hakemimizin pozitif sonuçları dışında endişe edeceğimiz bir olayımız yok. Biri İzmir, diğeri Zonguldak’ta. Kendileriyle telefonda da konuştum, durumlarının iyiye gittiğini öğrendim. Hakemlere talimatımız var, virüsle ilgili herhangi bir gelişme yaşayan olursa, bağlı bulundukları kurallardaki yöneticilerini bilgilendirecek ve bize ulaşacak. Böyle bir süreçte onların yanında olduklarımızı bilmeleri gerek. Görevimiz yalnız olmadıklarını hissettirmemiz."

"İyi çalışıyorlar"

"Çağatay Şahin’in başında bulunduğu bir ekibimiz var. Sağ olsunlar iyi çalışıyorlar. Karantina günlerinde antrenman yapmak, bedensel ve zihinsel olarak diri kalmak kolay değil. Hakemlere önerimiz kalabalık olmayan ortamlarda, park, spor sahası veya bahçede olabildiğince fiziksel dirençlerini yapacakları çalışmalarla korumaları yönünde. Bu imkana sahip olmayanlara ise evde egzersizlerini yapmalarını tavsiye ettik. Biliyoruz, zor günler geçiriyoruz. Ancak yaşamın normal seyrine dönmesiyle birlikte önce moral olarak hazır kalmalıyız. Futbol Federasyonu’nda bile artık evden çalışma dönemi başladı güvenlik ve sağlık açısından."

Haziran başı diyorduk ama...

“Merkez Hakem Kurulu olarak çeşitli kentlerde yaşayan arkadaşlarımız var. Hemen hergün düzenli olarak iletişimdeyiz. Örneğin Oğuz Sarvan ve Ünsal Çimen ile internet üzerinden görüntülü konuşma yapıp, planlarımızı, programımızı konuşuyoruz. Açıkçası beklemedeyiz. Belirsizlik ortamında önce sağlık diyoruz birbirimize. Bu arada eğitimden de vazgeçmiyoruz tabii ki. Oğuz hoca gerek UEFA’dan gelen bilgileri gerek kendi çalışmalarını, görsellerini üst düzey hakemlerimizle sürekli paylaşıyor. Bizim de gözümüz kulağımız UEFA’da. Rotamızı buna göre belirlemek durumundayız. Haziran ayı başı diyorduk ama bu sürenin uzaması yüksek olasılık. Şimdi ne klasmanları ne VAR’ı düşünecek durumdayız. Önceliklerimiz çok farklı.”

"Röportajlara izin verdik"

“Topluma mesaj olması adına bazı üst düzey hakemlerimizin medyaya röportaj vermesinin kapısını açtık. Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Fırat Aydınus gibi arkadaşlarımızın sosyal içerikli söylemlerinin yararlı olacağını düşündük. Maçlara, hatalara, pozisyonlara girmeden, bu amaçlı talep geldiği takdirde hakemlerimizin medyada yer almasına izin veriyoruz. Bu bir sorumluluktur çünkü.”

"Stresli bir dönem geliyor"

“Evet günlerdir hepimizin beynine kazındı. Elini yıka, evde kal, sosyal mesafeni koru. Herkes bu basit kurallara uyduğu takdirde sorunu en az hasarla atlatacağımızı düşünüyorum. Avrupa’ya baksanıza. İtalya’dan sonra İspanya’da her gün yüzlerce insan yaşamını yitiriyor. Amerika kasıp kavruluyor. Önce birey, sonra aile ve toplum olarak sorumluluklarımızın bilincinde olmalıyız."

"İnanır mısınız bunca gündür evdeyim, oturup bir film izlemek gelmiyor içimden. Konsantre olamıyor, kendini veremiyor insan. Bir çok arkadaşım var, İstanbul’dan ayrılıp yazlıklarına gidiyor. Daha güvende olacaklarını düşünüyorlar. Çok sıkıntılı bir süreç geçiriyoruz, farkına varalım. Liglerimiz yeniden başladığında stresli bir döneme gireceğiz. MHK olarak biz ve hakemlerimizin bıraktığı yerden hazır olarak devam etmesi için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz."

(Milliyet)