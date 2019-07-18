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Gençlerbirliği, Zargo Toure'yi renklerine bağladı

Gençlerbirliği, Zargo Toure'yi renklerine bağladı

Gençlerbirliği, geçen sezon Trabzonspor'da forma giyen stoper Zargo Toure'yi transfer etti.

Gençlerbirliği, Zargo Toure ile iki yıllık anlaşma imzaladığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

“Transfer çalışmalarına devam eden takımımız son olarak Trabzonspor forması giyen Senegalli oyuncu Zargo Toure ile iki yıllık anlaşma imzaladı.

Stoper olarak görev yapan Zargo Toure, Senegal’de başladığı futbol kariyerine uzun yıllar Fransa’da devam etti.

Ülkemize FC Lorient’den gelen başarılı savunma oyuncusu geçen sezon Süper Lig’de 27 maçta Trabzonspor forması giydi.”

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