Zanka'ya Danimarka'dan talip var

Transfer döneminin sona ermesine günler kala Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerde Lemos ve Tisserand transferi sonrası forma şansı azalan Zanka'ya Danimarka Ligi takımlarından Kopenhag talip oldu..
Zanka'nın ülkesinin takımı Kopenhag ile görüşmelerinin son aşamada olduğu kaydedildi. Danimarkalı milli oyuncunun birkaç gün içerisinde İstanbul'dan ayrılarak yeni takımına imza atacağı gelen bilgiler arasında. Zanka geçen sezonu alman ekibi Düsseldorf'ta kiralık geçirmişti.
Fenerbahçe dün Al Nassr'dan ayrıldığını açıklayan Brezilyalı 10 numara Giuliano ve menajeriyle masaya oturma kararı aldı. Başarılı futbolcu da eski takımına gelmeyi çok istiyor.
Takımlarımızın Avrupa kupalarında son yıllarda aldığı başarısız sonuçlar neticesinde UEFA ülke puanı sıralamasında 11. sıradan 12. sıraya düştük. Ukrayna'ya kaptırdığımız 11. sıra sonrası 2022-23 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt giden takımımız olmayacak.
Galatasaray, Avrupa Ligi play-off maçında Glasgow Rangers'ı yenerse gruplara katılım karşılığı olarak 6 milyon avro (54 milyon TL) kazanacak.
Sağlık Bakan Fahrettin Koca, koronavirüs salgını sebebiyle maçların seyircisiz oynanmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, “Maçların seyircili oynanması bu hafta gündemimizde olmadı” dedi.
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İskoç ekibi Rangers'a konuk olacak Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, zor bir maç olacağına dikkat çekti.
Forvet bölgesine Samatta'yı alan F.Bahçe, ikinci tercihini de Papiss Cisse'den yana kullandı. Oyuncu ve menajeri müzakere için İstanbul'a geldi. Görüşmeler sorunsuz ilerledi. 1+1 yıllık mukavele konusunda anlaşma sağlandı.