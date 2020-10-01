Zanka'ya Danimarka'dan talip var

Sabah

Transfer döneminin sona ermesine günler kala Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerde Lemos ve Tisserand transferi sonrası forma şansı azalan Zanka'ya Danimarka Ligi takımlarından Kopenhag talip oldu.

Transfer döneminin sona ermesine günler kala Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerde Lemos ve Tisserand transferi sonrası forma şansı azalan Zanka'ya Danimarka Ligi takımlarından Kopenhag talip oldu..



Zanka'nın ülkesinin takımı Kopenhag ile görüşmelerinin son aşamada olduğu kaydedildi. Danimarkalı milli oyuncunun birkaç gün içerisinde İstanbul'dan ayrılarak yeni takımına imza atacağı gelen bilgiler arasında. Zanka geçen sezonu alman ekibi Düsseldorf'ta kiralık geçirmişti.

