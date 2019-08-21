  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 21 Ağustos 2019 Çarşamba 10:31
  • |
  • 21 Ağustos 2019 Çarşamba 10:33

Zanka: Ne kadar doğru bir karar verdiğimi anladım

Zanka: Ne kadar doğru bir karar verdiğimi anladım

Paylaş

Fenerbahçe'nin yeni stoperi Zanka, Gazişehir Gaziantep maçının ardından sarı-lacivertli takıma geldiği için doğru karar verdiğini söyledi.

Fenerbahçe'nin 3+1 yıllık sözleşme imzaladığı Zanka, ilk maçına Gazişehir Gaziantep karşısında çıkarken, güçlü fiziği ile dikkat çekti.

Danimarkalı futbolcu Zanka ilk maçında tribünlere hayran kalırken, "Buraya gelerek doğru bir karar vermişim, Bu taraftar şampiyonluğu hak ediyor" dedi.

Deneyimli oyuncu karşılaşma sonrası duygularını dile getirirken, "Kopenhang'da oynarken 'Fenerbahçe yapmak' tabirini biliyordum. İlk teklifi aldığımda takımla ilgili bir bilgim yoktu ama tabirin ünü nedeniyle teklifi kabul etmem gerektiğini düşündüm. Premier Lig'de de dolu tribünlere çok maç oynadım ama hayatımda hiç böyle bir atmosfer yaşamadım. 90 dakika boyunca Fenerbahçe taraftarının coşkusu bizi sürekli ileri itti, gol aramaya itti. Ne kadar doğru bir karar verdiğimi anladım. Güzel bir başlangıç yaptık ama bu taraftar şampiyonluğu hak ediyor. Ben kendi adıma elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.

Bu arada Danimarkalı stoper, Gazişehir karşısında başarılı bir performans sergiledi. Hava toplarında geçit vermeyen Zanka, 88 pas denemesinin 80'inde isabet sağladı.

(Sabah)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Ersun Yanal'a verilen sözler tutuluyor! 5 imza birden yolda

title

Nzonzi ve Seri ilk kez yan yana forma giyecek!

title

Fenerbahçe'de Kolarov'un alternatifi Raphael Guerreiro

Steven Nzonzi İstanbul´da

SPOR GÜNDEMİ

Tam KAP açıklaması beklenirken kulisleri sallayan Terim iddiası
Tam KAP açıklaması beklenirken kulisleri sallayan Terim iddiası

Tam KAP açıklaması beklenirken kulisleri sallayan Terim iddiası

Galatasaray'ın KAP'a bildirmeye hazırlandığı Falcao hakkında çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

İlk defa bir transferde bu kadar çaresiz!
İlk defa bir transferde bu kadar çaresiz!

İlk defa bir transferde bu kadar çaresiz!

Marcos Rojo'nun Avrupa'nın dev kulüplerinin transfer listesinde olması ve aldığı maaşın yüksekliği Fenerbahçe'nin işini zorlaştırıyor.

Fikret Orman'dan gözdağı! 'Alternatifin hazır'
Fikret Orman'dan gözdağı! 'Alternatifin hazır'

Fikret Orman'dan gözdağı! 'Alternatifin hazır'

Haftalardır Konoplyanka transferiyle uğraşan Beşiktaş, Kevin N'Koudou'yu renklerine bağlayacak.

Beşiktaş ayrılığı resmen duyurdu
Beşiktaş ayrılığı resmen duyurdu

Beşiktaş ayrılığı resmen duyurdu

Beşiktaş'ın uzun süredir yollarını ayırmayı planladığı Isimat-Mirin'in yeni adresi Fransa oldu.

Falcao'nun yedeği Rusya'da bulundu
Falcao'nun yedeği Rusya'da bulundu

Falcao'nun yedeği Rusya'da bulundu

ASLAN’IN, Rus ekibi Samara’nın 22’lik forveti Sobolev’i izlediği öğrenildi.

Kolarov'un yerine süper yıldız! Anlaşma sağlandı
Kolarov'un yerine süper yıldız! Anlaşma sağlandı

Kolarov'un yerine süper yıldız! Anlaşma sağlandı

Fenerbahçe transferi yılan hikâyesine dönen Kolarov'u alamazsa alternatifi hazır. Borussia Dortmund'la bir yıllık sözleşmesi kalan 25 yaşındaki Portekizli sol bek, sarı lacivertli kulübe yakın.

Falcao 23 gün önce imzaladı
Falcao 23 gün önce imzaladı

Falcao 23 gün önce imzaladı

Kolombiya basını; Falcao ile 29 Temmuz’da anlaşma sağlandığını, birtakım problemlerden dolayı da transferin açıklanamadığı duyurdu. Basına sızan fotoğraf ise süreyi uzatan bir başka etken.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.